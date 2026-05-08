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¿Se va a España? El inesperado giro en el futuro de Luis Palma y la verdad tras el interés del Sevilla

En las últimas horas se ha dado una información puntual sobre Luis Palma y su futuro. ¿Qué pasa con el Sevilla?

José Rodas

Por José Rodas

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Sevilla es uno de los equipos donde ha sonado Luis Palma.
Sevilla es uno de los equipos donde ha sonado Luis Palma.

En los últimos días, el nombre de Luis Palma ha sonado con fuerza en el mercado de fichajes español. A pesar de los fuertes rumores que vinculaban al habilidoso extremo hondureño con el Sevilla, se ha confirmado que, hasta el momento, no existen conversaciones, acercamientos ni contactos oficiales entre el club andaluz y el entorno del jugador.

Actualmente el “Bicho” se encuentra totalmente concentrado en su presente en Polonia. Su principal objetivo es conquistar su tercera liga consecutiva en el fútbol europeo, un logro importante para su carrera tras haber sumado títulos previamente en sus etapas con el Celtic de Escocia y el Olympiacos de Grecia.

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El futuro de Palma es todavía una incógnita y se decidirá formalmente una vez que termine la actual temporada. El jugador se encuentra en el Lech Poznan bajo una condición de préstamo, y aunque su rendimiento ha sido positivo, el club aún debe tomar una decisión financiera importante sobre su continuidad a largo plazo.

Según informó el periodista Álvaro de la Rocha, el equipo polaco, posee una opción de compra valorada en 4 millones de euros. No obstante, esta cláusula todavía no ha sido ejecutada, lo que mantiene abierta la posibilidad de que el atacante regrese al club dueño de su ficha o busque un nuevo destino.

En cuanto a su rendimiento en la presente temporada 2025/2026, Luis Palma ha mantenido números sólidos en la liga de Polonia (Ekstraklasa). Hasta la fecha, el catracho ha disputado 28 partidos, acumulando un total de 1,417 minutos en la cancha, consolidándose como una pieza clave en el ataque de su equipo.

Las estadísticas reflejan su impacto directo en el marcador, pues registra 7 goles y 7 asistencias en el torneo local. Además, ha mostrado una gran puntería con 33 disparos a puerta y ha generado 47 oportunidades de gol, lo que demuestra su capacidad para crear peligro constante en el área rival.

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A nivel internacional, Palma también ha tenido participación en la UEFA Conference League, donde sumó 2 goles y 2 asistencias en 10 encuentros disputados. Con el final de las competiciones a la vuelta de la esquina, el hondureño espera cerrar el año levantando un nuevo trofeo antes de definir cuál será su próxima camiseta.

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