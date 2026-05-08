Ni Saprissa ni Herediano: el inesperado club tico que sigue de cerca a Joel Campbell tras su salida de Alajuelense

Mientras desde Alajuelense confirman la salida de Joel Campbell, un equipo costarricense quiere quedarse con el atacante.

El futuro de Joel Campbell se transformó en una verdadera novela dentro del fútbol costarricense. Después de semanas llenas de rumores, versiones cruzadas y especulaciones sobre su continuidad en Liga Deportiva Alajuelense, finalmente apareció una declaración oficial que terminó sacudiendo por completo el mercado.

Fue el gerente deportivo rojinegro, Carlos Vela, quien confirmó públicamente la salida del atacante, quien ya no tiene vínculo contractual: “Joel terminó contrato, hoy realmente no tiene vínculo con la Liga. Es un referente histórico, la situación de él es que puede firmar con cualquier otro club, se charlará con cualquier técnico que llegue. Hoy no tiene vinculación en el club”.

Las palabras abrieron inmediatamente la puerta para todo tipo de especulaciones. Durante las últimas semanas se habló muchísimo de un posible interés de Deportivo Saprissa y también de Club Sport Herediano, dos equipos que aparecían como los grandes candidatos para quedarse con uno de los futbolistas más importantes en la historia reciente de la Selección Nacional.

¿Cuál es el otro equipo de Costa Rica que se interesa por Joel Campbell?

Sin embargo, en las últimas horas surgió un nuevo actor completamente inesperado dentro de la pelea por Joel Campbell. Según pudo averiguar Fútbol Centroamérica, Sporting FC también está interesado en fichar al delantero.

Sporting FC se interesa por Joel Campbell. (Foto: Gemini)

La noticia sorprendió muchísimo porque Sporting no suele competir económicamente con gigantes como Saprissa, Herediano o Alajuelense. Aun así, dentro del club consideran que incorporar a Joel representaría un golpe mediático y deportivo histórico para el proyecto.

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Además, Sporting viene intentando posicionarse desde hace varios torneos como una institución capaz de atraer nombres importantes del fútbol costarricense y elevar su nivel competitivo dentro de la primera división.

ver también “Sigue en la Liga”: referente de Saprissa descarta a Joel Campbell y asegura su continuidad en Alajuelense

En el caso de Campbell, el escenario sigue completamente abierto. Aunque todavía no existe acuerdo con ningún club, el hecho de que oficialmente sea agente libre convierte al delantero en una de las piezas más codiciadas del mercado nacional.

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Eso sí, el gran interrogante sigue siendo el aspecto económico. Joel continúa teniendo un salario elevado para la realidad del fútbol tico y cualquier institución interesada deberá construir una propuesta fuerte para convencerlo.

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Mientras tanto, el atacante guarda silencio y analiza opciones junto a su entorno. La prioridad parece pasar por encontrar un proyecto donde vuelva a sentirse protagonista después de un paso irregular por Alajuelense, marcado por lesiones, críticas y rendimientos muy por debajo de las expectativas.

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