Christiansen también piensa en lo que será su trabajo después de dirigir en la Copa del Mundo 2026.

La Selección de Panamá sufrirá un cambio de entrenador después de que finalice su participación en el Mundial 2026. El ciclo de Thomas Christiansen dirigirá los partidos que tengan los Canaleros en la justa mundialista y no renovará el vínculo con la Federación Panameña.

Según la información del periodista José Miguel Domínguez, el técnico danés no estará en la Selección de Panamá más allá de la competencia que iniciará el próximo 11 de junio.

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“Está escrito. Fuente pesada me confirma lo que era un secreto a voces. Ayer me han dicho que no hay dinero para que Christiansen continúe“, confirmó Chepebomba en El Marcador TV acerca del motivo por el que no seguirá el estratega.

De esta manera, el ciclo de Christiansen se cerrará jugando la única competencia que le resta a su currículum desde que asumió en el combinado panameño en julio de 2020. Como mínimo, serán tres partidos de la fase de grupos ante Inglaterra, Croacia y Ghana del Mundial 2026.

¿Quién será el reemplazante de Thomas Christiansen después del Mundial 2026?

Con respecto a lo que sucederá con su reemplazante, el periodista pudo destacar que la Federación Panameña no quiere contratar a un técnico interino. La postura de la Fepafut es contratar a un entrenador pensando en el Mundial 2030.

“El plan de la Federación pasa por no tener técnico interino. Se quiere competir en la Liga de Naciones y Copa Oro con un entrenador a largo plazo pensando en el 2030. Están esperando a que llegue Manuel Arias y se siente con el Comité Ejecutivo para que platiquen cuál sería el próximo movimiento“, concluyó con su información.

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En síntesis