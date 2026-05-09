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“Hondureño del montón”: Diego Vázquez arremete fuerte en el Real Estelí sacándole todo en la cara a un periodista de Nicaragua

Diego Vázquez ha tenido un encontronazo con un periodista en Nicaragua tras clasificarse a la final con Real Estelí.

José Rodas

Por José Rodas

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Diego Vázquez está triunfando en el Real Estelí, pero no todos están de acuerdo con su fútbol.
Diego Vázquez está triunfando en el Real Estelí, pero no todos están de acuerdo con su fútbol.

Diego Vázquez tiene al Real Estelí en la final del fútbol de Nicaragua. En su primer torneo el ex-Motagua ha rendido, pero hay un sector de la prensa que no está contento con el fútbol que está desarrollando el Tren del Norte.

Eddy Centeno, periodista de Visión Deportiva Nic, se enfrentó a Diego en una especie de debate por la forma en cómo jugó el equipo las semifinales ante Jalapa y Vázquez le respondió todo en la cara.

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La polémica de Diego Vázquez en Nicaragua

“¿Por qué vimos al Real Estelí tan metido atrás?”, le consultaron a Vázquez y desde aquí el técnico salió a la defensiva a responder todo.

“¿Cómo salió el partido? Ganamos 3-1. No comparto, pero respeto tu opinión. No me podés decir nada, el fútbol son personas, emociones, hay muchas cosas en juego; por momentos es normal que te tires atrás y le quitás mérito a Jalapa que juega muy bien. En ningún momento pusimos en riesgo el pase a la final”.

La cuestión no quedó en eso; páginas que están a favor del Tren del Norte también han criticado a Diego Martín por la forma en cómo se juega; incluso, hasta el nombre de Honduras ha salido involucrado.

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“Señor Vázquez, usted no es más que un DT hondureño del montón, es argentino solo de nacimiento porque su fútbol es casero”, es lo que se lee.

Además, en Nicaragua llaman “vende humo” al entrenador que es el máximo ganador de ligas hondureñas con Motagua. Ahora el técnico se prepara para la final de ida que tendrá este sábado (7:00 P.M) ante Diriangén.

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