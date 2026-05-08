Confirmado: ganó 11 títulos en Saprissa y ahora firmó por un año con un rival directo de los morados

Un referente histórico de Saprissa tiene nuevo equipo en la Liga Promérica.

Lo que venía sonando en los últimos días se hizo oficial este viernes: Marvin Angulo, ídolo del Deportivo Saprissa y uno de los volantes más ganadores en la historia reciente del fútbol tico, ya tiene nuevo equipo.

Después de quedar libre tras el descenso de Guadalupe FC, el mediocampista de 39 años estampó la firma para seguir jugando en la Primera División, esta vez con la camiseta del Municipal Pérez Zeledón.

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Angulo firmó por un año en el Valle del General

La confirmación del movimiento llegó de la mano del periodista Kevin Jiménez, quien a través de sus redes sociales anunció el acuerdo alcanzado entre el jugador y los “Guerreros del Sur”. “Marvin Angulo es nuevo jugador de Pérez Zeledón por un año tal lo informado”, sentenció.

El enganche llega con ritmo pese al golpe que significó el descenso con los guadalupanos, donde llegó a participar en 18 encuentros, anotando 3 goles y dando una asistencia.

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Ahora, con un contrato por dos torneos cortos, Angulo buscará aportar toda su jerarquía para que Pérez Zeledón logre levantarse tras una cosecha de tan solo 14 puntos (en 18 partidos) durante el Clausura 2026.

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El peso de una leyenda

Cuando se habla de Angulo es imposible no pensar en Saprissa. El enganche, dueño de la pelota parada y referente del vestuario morado durante años, armó una vitrina en Tibás que muy pocos pueden igualar.

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En su paso por el Monstruo levantó un total de 11 títulos: nueve campeonatos nacionales, una Liga Concacaf y una Supercopa de Costa Rica. Todo esto en 410 partidos oficiales, en los que gritó 77 goles y repartió 67 asistencias. Ahora, Angulo volverá a enfrentar al club de sus amores en el Apertura 2026.

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En síntesis

Kevin Jiménez ratificó el movimiento: “Marvin Angulo es nuevo jugador de Pérez Zeledón por un año tal lo informado”.

El volante viene de jugar 18 partidos y marcar 3 goles en su último semestre.

Angulo está respaldado por 410 partidos como morado y una vitrina que incluye 9 títulos de liga y un trofeo internacional.