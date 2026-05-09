Motagua vs. Olancho FC hoy: hora, TV y cómo llegan a la fecha 3 de las triangulares en Honduras

Motagua juega su primer partido en casa y busca sumar tres puntos para no dejar escapar a Génesis en la tabla de posiciones.

En el empate 1-1 contra Génesis Policía, Motagua ha quedado en deuda con su afición y hoy sábado 09 de mayo del 2026 puede reponerse ante su afición en le fecha 2 de las triangulares del Cláusura.

Las Águilas reciben en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa al Olancho FC, que llegan de perder de forma sorpresiva en casa 1-3 ante los caninos del Génesis que son líderes del grupo B con cuatro puntos.

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Motagua tiene uno y busca igualarlos. Los Potros saben que una derrota puede ser lapidarias para sus aspiraciones de llegar a la final de este torneo.

Olancho FC es un equipo que se la ha indigestado mucho a Motagua en el último tiempo, por lo que el partido luce atractivo este sábado.

¿A qué hora juegan Motagua vs. Olancho FC?

El encuentro se disputará hoy sábado 9 de mayo en el estadio Nacional de Tegucigalpa y dará inicio a las 6:00 de la noche.

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Canal para ver el Motagua vs. Olancho FC

Este partido será transmitido a través del canal Deportes TVC, también en su app y sitio web. Además, podrás seguir el minuto a minuto en Fútbol Centroamérica.

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