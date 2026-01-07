Eduardo Espinel mete presión a Pedro Troglio tras quedar bicampeón con Olimpia

Olimpia ha obtenido la Copa 40 en Honduras y se convierte en bicampeón del fútbol catracho. Eduardo Espinel, sucesor de Pedro Troglio, comienza a escribir su historia con letras doradas y se mete en un selecto grupo de técnicos que han ganado dos título seguidos.

El DT Albo celebró el gol de José Mario Pinto con todo y fue un hincha más, está claro que el León ha tomado la mejor decisión renovando su contrato y ahora van en busca del Tricampeonato, algo que pocos pueden presumir en tierras hondureñas.

Espinel dio declaraciones tras ganar la Copa 40 y mostró su orgullo como un olimpista más: es el primer uruguayo en quedar bicampeón en Honduras.

“La verdad que las palabras ahora no pueden salir por la emoción y satisfacción de haber conseguido otro objetivo importante, con la fiesta que se vivió acá, vale la pena aportarle al fútbol hondureño porque miren lo que fue hoy. Palabras de agradecimiento a los jugadores por lo que hicieron dentro del campo, hicieron lo que se planificó, pero creo que fuimos justos ganadores por todo lo que hizo el equipo en todo el partido”, dijo.

Espinel dijo no haberse arrepentido de venir a Olimpia: “Sobre todo lo he dicho, no vengo arrepentido nunca por haber apostado a venir al Olimpia y no solamente por el título si no que por el crecimiento como entrenador y eso es graciar a ellos, al público, y esa es la satisfacción más grande que tenemos”.

