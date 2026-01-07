Es tendencia:
Honduras

Eduardo Espinel mete presión a Pedro Troglio tras quedar bicampeón con Olimpia

Eduardo Espinel salió campeón por segunda vez con Olimpia y en 2026 va por el Tricampeonato.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Olimpia quedó su Copa 40 en Honduras.
Olimpia ha obtenido la Copa 40 en Honduras y se convierte en bicampeón del fútbol catracho. Eduardo Espinel, sucesor de Pedro Troglio, comienza a escribir su historia con letras doradas y se mete en un selecto grupo de técnicos que han ganado dos título seguidos.

El DT Albo celebró el gol de José Mario Pinto con todo y fue un hincha más, está claro que el León ha tomado la mejor decisión renovando su contrato y ahora van en busca del Tricampeonato, algo que pocos pueden presumir en tierras hondureñas.

Alexy Vega hizo un Anangonó: la cachetada que le dio a un jugador de Olimpia en la derrota de Marathón frente a Olimpia

Espinel dio declaraciones tras ganar la Copa 40 y mostró su orgullo como un olimpista más: es el primer uruguayo en quedar bicampeón en Honduras.

“La verdad que las palabras ahora no pueden salir por la emoción y satisfacción de haber conseguido otro objetivo importante, con la fiesta que se vivió acá, vale la pena aportarle al fútbol hondureño porque miren lo que fue hoy. Palabras de agradecimiento a los jugadores por lo que hicieron dentro del campo, hicieron lo que se planificó, pero creo que fuimos justos ganadores por todo lo que hizo el equipo en todo el partido”, dijo.

Espinel dijo no haberse arrepentido de venir a Olimpia: “Sobre todo lo he dicho, no vengo arrepentido nunca por haber apostado a venir al Olimpia y no solamente por el título si no que por el crecimiento como entrenador y eso es graciar a ellos, al público, y esa es la satisfacción más grande que tenemos”.

Saprissa ya no está solo: Olimpia ganó la 40 y así quedó el ranking de títulos de Liga en Centroamérica

Saprissa ya no está solo: Olimpia ganó la 40 y así quedó el ranking de títulos de Liga en Centroamérica

