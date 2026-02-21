“Trasladado al hospital”: Machillo Ramírez sufre otro revés con una figura de Alajuelense tras la derrota ante Saprissa

Liga Deportiva Alajuelense vivió una velada realmente oscura en su visita a La Cueva. Luego de nueve partidos sin derrotas en el clásico ante Deportivo Saprissa, los dirigidos por Óscar “Machillo” Ramírez cayeron por 2-1 y dejaron puntos pesados en el camino

El resultado complica el panorama de la Liga en la lucha por los puestos de clasificación del Clausura 2026. Mientras tanto, el equipo de Hernán Medford se acomodó como escolta de Herediano en la cima del torneo.

ver también “Solo robando”: Saprissa venció a Alajuelense y cuatro figuras de Machillo Ramírez estallaron con todo rumbo al camerino

Lo último que necesitaban los manudos

Pero el golpe no terminó con el pitazo final. Cuando todavía había bronca por las decisiones arbitrales y el desarrollo del partido, el club confirmó una noticia que encendió la preocupación en Alajuela.

Fernan Piñar, quien recién había regresado tras superar una lesión, ingresó en el tramo final del encuentro con la misión de empujar al equipo hacia el empate. En una pelota dividida dentro del área, recibió un codazo de Orlando Sinclair a la altura de la mandíbula.

Tweet placeholder

La acción generó airados reclamos de los manudos por una tarjeta roja que nunca llegó: Keylor Herrera mostró amarilla y el VAR no consideró necesario intervenir.

Publicidad

Publicidad

“Piñar será trasladado al Hospital Metropolitano”

Minutos después, la Liga hizo oficial la preocupación. “Fernando Piñar será trasladado al Hospital Metropolitano para una revisión y descartar una fractura de macizo facial luego del golpe sufrido durante el partido”, informó el club mediante su departamento de prensa.

Tweet placeholder

Publicidad

ver también Así quedó la tabla de posiciones del Clausura 2026 tras el triunfo de Saprissa ante Alajuelense por la Fecha 8

Piñar, el lateral derecho titular de Machillo Ramírez, apenas ha podido disputar cuatro partidos en lo que va del torneo —incluyendo los pocos minutos que sumó en este clásico— y ahora podría volver a quedar apartado en un momento complicado de la temporada. En las próximas horas se conocerá el diagnóstico definitivo.