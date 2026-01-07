Es tendencia:
Alexy Vega hizo un Anangonó: la cachetada que le dio a un jugador de Olimpia en la derrota de Marathón

Alexy Vega dio la nota negra de la final y propinó una cachetada a un jugador de Olimpia.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

La imagen negra de la final la dio Alexy Vega.
Alexy Vega dio la nota negra de la final, uno de los mejores jugadores de Honduras provocó un momento oscuro durante la revancha contra Olimpia en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

El León ganó el partido con un golazo de José Mario Pinto, quien hizo un recorte dentro del área a un defensa de Marathón y definió de buena forma para darle la Copa 40 al blanco más impoluto de Centroamérica.

En el minuto 36 el volante, Alexy Vega, que es uno de los mejores de la Liga Nacional de Honduras, provocó un momento raro durante la final, ya que cacheteó a Jorge Benguché.

Se dio en el minuto 36 del primer tiempo cuando en una bronca con Jorge Álvarez, Vega encaró al jugador del Olimpia. Benguché llegó apartar la pelea y se llevó un bofetada de un enojado Alexy.

Said Martínez, a pesar de ver la acción solo le sacó tarjeta amarilla al jugador del Marathón, que se quedó con ganas de obtener la décima copa de su historia en pleno Centenario.

Esto recordó la cachetada que Juan Luis Anangonó a Alexy Vega y por la que el delantero fue echado del cuadro verdologa.

