Olimpia tenía una oferta sobre la mesa para dejarlo ir, toma decisión con su contrato y en este equipo jugará en 2026

Antes del cierre 2025, Olimpia ha tomado una decisión que prácticamente toda su afición estaba esperando sobre uno de sus jugadores más queridos.

El Persik Kediri de la Super League de Indonesia (1era división) estaba interesado en el extremo hondureño, Michaell Chirinos, pero todo se vino abajo por la determinación de Olimpia.

¿Qué ha pasado con Olimpia y Michaell Chirinos?

Olimpia renovó el contrato de Michaell Chirinos, un jugador que siempre ha mostrado el interés de retirarse en el club blanco. Recordemos que “El Diablito” es canterano del Albo.

“El Club Olimpia Deportivo informa a la prensa deportiva, a su noble afición y al público en general que hoy se ha llegado a un acuerdo para la renovación de contrato por un año del delantero Michaell Anthony Chirinos, quien continuará defendiendo los colores del Rey de Copas”, comenzaron un extenso comunicado.

“Chirinos es un futbolista formado íntegramente en Olimpia, desde las categorías inferiores, y representa fielmente los valores y la identidad del club. A lo largo de su carrera con la institución, se ha consolidado como una pieza clave del primer equipo y uno de los capitanes del plantel, asumiendo con responsabilidad y liderazgo el compromiso de portar la camiseta blanca dentro y fuera del terreno de juego. Su aporte ha sido fundamental en la obtención de los más recientes títulos nacionales e internacionales del club, además de destacar a nivel mundial al ser nominado al Premio Puskás 2024, galardón otorgado por la FIFA al mejor gol del año, un reconocimiento que engrandece su trayectoria y el nombre del Club Olimpia Deportivo”.

Y cerraron: “La renovación de Michaell reafirma la confianza del club en su talento, liderazgo y sentido de pertenencia, pilares esenciales para continuar compitiendo al más alto nivel. El Club Olimpia Deportivo agradece a Michaell por su entrega, profesionalismo y compromiso, y celebra la continuidad de un jugador que es orgullo de nuestra institución y de la afición olimpista”.

Ahora el nuevo contrato de Chirinos vence en diciembre de 2026 y con esto el club se asegura un jugador de experiencia y un líder dentro del vestuario. Olimpia compite en la Concachampions y prácticamente es un fichaje para la plantilla de Eduardo Espinel.

