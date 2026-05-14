“Tiene la confianza”: Paulo Wanchope sorprende con su postura sobre la llegada de Ismael Rescalvo a Alajuelense

Luego de las críticas que recibió Alajuelense por traer a Ismael Rescalvo, Wanchope dio su opinión y sorprendió al defender al entrenador español.

La llegada de Ismael Rescalvo a Liga Deportiva Alajuelense no pasó desapercibida en el fútbol costarricense. Apenas se confirmó su contratación, el debate se instaló de inmediato: ¿es la apuesta correcta para un club que viene golpeado y necesita resultados urgentes?

Uno de los que se metió de lleno en la discusión fue Paulo Wanchope, quien desde su rol como panelista en ESPN analizó la llegada del técnico ibérico en medio de un ambiente cargado de dudas y cuestionamientos.

Mientras varios integrantes del programa “Equipo F” ponían en duda la decisión de Alajuelense, Wanchope eligió un camino distinto. Lejos de sumarse a las críticas, pidió calma y un análisis más profundo antes de emitir un juicio definitivo.

¿Qué dijo Paulo Wanchope sobre la llegada de Rescalvo a Alajuelense?

“Ellos tienen una línea de trabajo; en los últimos años hemos visto entrenadores españoles en el club y no solo en el primer equipo, sino en las divisiones menores. Ojalá que sea en buena hora para el fútbol nacional y Alajuelense”, expresó, dejando claro que ve coherencia en la apuesta institucional.

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El exdelantero también puso sobre la mesa un punto clave: el respaldo interno que tendrá Rescalvo. “Tiene la confianza de Carlos Vela”, destacó, marcando una diferencia importante respecto a otros procesos que no lograron consolidarse.

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En un contexto donde muchos cuestionan la falta de títulos en el currículum del español, Wanchope prefirió enfocarse en el perfil del entrenador y en lo que puede aportar dentro del campo.

“Hemos escuchado de este técnico que le gusta llevar la iniciativa, que le gusta ir al ataque, propio de un equipo grande”, analizó, señalando que su estilo podría encajar con la identidad que históricamente busca Alajuelense.

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La postura no es menor. Porque en medio de un entorno donde la exigencia es inmediata, pedir paciencia puede resultar impopular. Sin embargo, Wanchope fue claro: “Hay que darle el beneficio de la duda”.

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El mensaje también apunta a un problema recurrente en el fútbol tico: la falta de continuidad en los procesos. En Alajuelense, los cambios constantes en el banquillo han sido una constante en los últimos años, algo que el propio club intenta revertir con esta nueva apuesta.

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Rescalvo llega con experiencia en distintos países y con un recorrido que, si bien no está cargado de títulos, sí muestra una construcción de equipos competitivos en distintos contextos.

Datos Claves

Ismael Rescalvo asumió oficialmente el cargo de director técnico en la Liga Deportiva Alajuelense .

asumió oficialmente el cargo de director técnico en la . El exfutbolista Paulo Wanchope respaldó la llegada del entrenador español durante un programa de ESPN .

respaldó la llegada del entrenador español durante un programa de . Wanchope destacó que Rescalvo cuenta con la confianza total del directivo Carlos Vela.

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