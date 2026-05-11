Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Ya es oficial: el mensaje con el que Keyrol Figueroa confirma que va a jugar con la Selección de Honduras

El anuncio que todo Honduras estaba esperando llegó. Francis Hernández suma a Keyrol FIgueroa al sueño de La H.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Keyrol Figueroa jugará para la Selección de Honduras. Foto: ChatGPT.
Keyrol Figueroa jugará para la Selección de Honduras. Foto: ChatGPT.

En un anuncio histórico, la Selección de Honduras hizo oficial la incorporación de Keyrol Figueroa, hijo de Maynor Figueroa que dejó atrás el plan de representar a Estados Unidos para unirse al sueño catracho de cara al Mundial 2030.

En un anuncio que marca el inicio de una nueva era, Keyrol aparece junto a su padre caminando por los camerinos del estadio del Wigan, club en el que su padre brilló en la Premier League.

Olimpia busca sacudir el mercado de fichajes y planea el inesperado regreso de este futbolista

ver también

Olimpia busca sacudir el mercado de fichajes y planea el inesperado regreso de este futbolista

“Hoy quiero anunciarles mi decisión para representar a mi país”, comienza diciendo Keryol Figueroa. El vídeo continúa con una plática entre el jugador y su padre sobre lo que significa representar a Honduras.

“¿Quieres continuar el camino?”, pregunta a Figueroa a su hijo, quien sin titubear responde: “100 por ciento” para posteriormente agregar: “La gente necesita saber que nunca dije que no”, dice Keyrol en un fragmento del vídeo.

Figueroa aclaró que toda su vida se ha sentido hondureño y es consciente de la responsabilidad de representar al país como lo hizo su padre que fue dos veces mundialista en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Jugadores hondureños que triunfaron en Europa: lista histórica

ver también

Jugadores hondureños que triunfaron en Europa: lista histórica

El mensaje de la FFH

Keyrol Figueroa se une al sueño de todo un país. Con la convicción de quien conoce sus raíces, el delantero ha decidido vestir los colores de la Selección Nacional de Honduras. Tras un proceso de crecimiento en el fútbol internacional, Keyrol elige el camino del corazón y el compromiso con la H“. escribió la FFH en su cuenta de X.

Publicidad
Tweet placeholder

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
¿Cuándo podría debutar Keyrol Figueroa con la Selección de Honduras?
Honduras

¿Cuándo podría debutar Keyrol Figueroa con la Selección de Honduras?

Keyrol Figueroa se acerca a Honduras: el plan de Francis Hernández para que llegue a la H
Honduras

Keyrol Figueroa se acerca a Honduras: el plan de Francis Hernández para que llegue a la H

“Que se vaya”: desde Estados Unidos mandan rotunda sentencia sobre el futuro Keyrol Figueroa
Honduras

“Que se vaya”: desde Estados Unidos mandan rotunda sentencia sobre el futuro Keyrol Figueroa

Keyrol Figueroa pasa de héroe a villano: lo que ocurrió con el delantero y que sentenció al Liverpool
Honduras

Keyrol Figueroa pasa de héroe a villano: lo que ocurrió con el delantero y que sentenció al Liverpool

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo