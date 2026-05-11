Ya es oficial: el mensaje con el que Keyrol Figueroa confirma que va a jugar con la Selección de Honduras

El anuncio que todo Honduras estaba esperando llegó. Francis Hernández suma a Keyrol FIgueroa al sueño de La H.

En un anuncio histórico, la Selección de Honduras hizo oficial la incorporación de Keyrol Figueroa, hijo de Maynor Figueroa que dejó atrás el plan de representar a Estados Unidos para unirse al sueño catracho de cara al Mundial 2030.

En un anuncio que marca el inicio de una nueva era, Keyrol aparece junto a su padre caminando por los camerinos del estadio del Wigan, club en el que su padre brilló en la Premier League.

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“Hoy quiero anunciarles mi decisión para representar a mi país”, comienza diciendo Keryol Figueroa. El vídeo continúa con una plática entre el jugador y su padre sobre lo que significa representar a Honduras.

“¿Quieres continuar el camino?”, pregunta a Figueroa a su hijo, quien sin titubear responde: “100 por ciento” para posteriormente agregar: “La gente necesita saber que nunca dije que no”, dice Keyrol en un fragmento del vídeo.

Figueroa aclaró que toda su vida se ha sentido hondureño y es consciente de la responsabilidad de representar al país como lo hizo su padre que fue dos veces mundialista en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

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El mensaje de la FFH

“Keyrol Figueroa se une al sueño de todo un país. Con la convicción de quien conoce sus raíces, el delantero ha decidido vestir los colores de la Selección Nacional de Honduras. Tras un proceso de crecimiento en el fútbol internacional, Keyrol elige el camino del corazón y el compromiso con la H“. escribió la FFH en su cuenta de X.

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