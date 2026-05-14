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“Le van a pedir”: desde Alajuelense tienen decidido que exigencia habrá con Joel Campbell para renovarle

Tras el arribo de Ismael Rescalvo a Alajuelense, a Joel Campbell se le abrió una puerta, pero debe hacer un gran sacrificio para renovar.

Pablo Rocca

Por Pablo Rocca

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Joel Campbell debe hacer un gran sacrificio para seguir.
© Gemini.Joel Campbell debe hacer un gran sacrificio para seguir.

El futuro de Joel Campbell volvió a instalarse en el centro de la escena en Liga Deportiva Alajuelense. Tras semanas de incertidumbre y con su contrato ya finalizado, el delantero parecía tener un pie fuera del club, en medio de rumores que lo vinculaban con otros equipos del fútbol nacional.

Sin embargo, la reciente llegada de Ismael Rescalvo cambió completamente el panorama. El nuevo técnico empieza a evaluar el plantel y, dentro de ese análisis, el nombre de Campbell volvió a ganar protagonismo como una pieza que podría encajar dentro del proyecto.

En Alajuelense reconocen que, más allá de un semestre irregular, el atacante sigue siendo uno de los futbolistas con mayor jerarquía del país. Su experiencia internacional, su recorrido en selección y su capacidad para aparecer en partidos importantes lo mantienen como un activo valioso.

Pero la continuidad no será automática. De hecho, desde la dirigencia ya tomaron una postura clara respecto a las condiciones que deberá cumplir para seguir en el club.

¿Qué le exigen desde Alajuelense a Joel Campbell para renovar?

La información fue adelantada por Josué Quesada en el programa “Teléfono Rojo”, donde reveló que las posibilidades de renovación son reales, aunque con una exigencia concreta sobre la mesa: “Le van a pedir que se baje el salario para seguir”.

Joel Campbell debería bajarse el salario para renovar con Alajuelense.

Joel Campbell debería bajarse el salario para renovar con Alajuelense.

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El tema no es menor. Joel Campbell llegó a la Liga con un contrato importante dentro de la estructura salarial del club, algo que hoy está siendo revisado en el marco de una reestructuración más amplia.

En la institución entienden que el nuevo proyecto necesita equilibrio financiero y que todos los contratos deben ajustarse a esa realidad. Por eso, la posible renovación del delantero pasa directamente por su disposición a aceptar nuevas condiciones.

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¿Cuál es el salario de Joel Campbell en Alajuelense?

Joel Campbell tenía un salario mensual de 20 mil dólares en Alajuelense. Desde el club, en caso de renovarle, querrían que sea lo más cercano a la mitad. Esto para tener un espacio salarial para traer otros fichajes.

Desde el entorno del jugador todavía no hubo una respuesta oficial, pero la negociación ya empezó a tomar forma y se espera que en los próximos días haya avances concretos.

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Para Campbell, la decisión no es sencilla. Por un lado, tiene que aceptar la rebaja salarial para eguir. Y por otro, todavía no tiene ninguna oferta formal en puerta. Herediano y Saprissa han confirmado que no tienen interés en él.

Datos Claves

  • El técnico Ismael Rescalvo evalúa la continuidad de Joel Campbell en la Liga Deportiva Alajuelense.
  • Alajuelense exige a Campbell una rebaja de su salario mensual de 20 mil dólares.
  • Los clubes Herediano y Saprissa confirmaron que no tienen interés en fichar al delantero.
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