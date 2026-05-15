El ex Inter Miami que finaliza el contrato con los Cremas en el mes de junio no renovaría por una temporada más.

El futuro de Dairon Reyes parece estar lejos de Comunicaciones. El cubano fue la gran figura de los Cremas en el Clausura 2026 y en parte del Apertura 2025, pero podría marcharse en este mercado de fichajes después de los mensajes que publicó.

En la noche del jueves, el ex Inter Miami compartió en su cuenta de Instagram una historia. En esta imagen confirma que se encuentra en Costa Rica y acompaña la publicación con una frase reveladora. “Nuevo capítulo cargando“, escribió Dairon Reyes.

Historia de Dairon Reyes en su cuenta de Instagram.

No es la única señal que dejó ver Reyes en su Instagram. También realizó una publicación de varios momentos que vivió en Comunicaciones desde que llegó en octubre del año pasado y los describió con unas palabras que acompañan su inminente salida.

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Dairon Reyes se despide de la temporada con Comunicaciones

“Cerrando una temporada dura pero especial. Volví, crecí, aprendí y entendí que todo llega cuando tiene que llegar. Ahora enfocado en lo siguiente“, redactó el futbolista en su cuenta personal.

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De esta manera, el futuro de Dairon Reyes estaría lejos de Comunicaciones y también de Guatemala. En la historia que publicó se lo puede apreciar con un bolso cargado. También deja en evidencia el hecho de haber remarcado que se encuentra en Costa Rica.

Ahora, la incógnita pasa por dónde estará su nuevo club si se confirma finalmente su salida de Comunicaciones. En su corta estadía con los Cremas, el cubano consiguió buenos números: 28 partidos (25 como titular), 10 goles y tres asistencias.

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En resumen

El cubano Dairon Reyes publicó en Instagram su ubicación actual en Costa Rica .

publicó en Instagram su ubicación actual en . El futbolista registró 10 goles y tres asistencias en 28 partidos con Comunicaciones.

y tres asistencias en con Comunicaciones. Reyes anunció un “nuevo capítulo” tras unirse a los Cremas en octubre de 2025.