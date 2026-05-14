Alajuelense define: esto pasaría con el futuro de Ronald Matarrita y José Alvarado tras la llegada de Ismael Rescalvo

El nombramiento de Ismael Rescalvo como nuevo director técnico de Alajuelense traerá nuevas decisiones en el equipo manudo.

La Liga Deportiva Alajuelense comienza a tomar decisiones importantes de cara al próximo semestre, y dos nombres aparecen en el panorama rojinegro: Ronald Matarrita y José Alvarado.

Con la llegada de Ismael Rescalvo como director técnico del equipo, el club definirá detalles clave sobre renovaciones, salidas y la conformación de su nueva plantilla.

ver también “De la casa”: Ismael Rescalvo ya se aseguró dos refuerzos clave en Alajuelense para pelear por la 32

¿Qué pasará con el futuro de Ronald Matarrita en Alajuelense?

El gerente deportivo de Alajuelense, Carlos Vela, afirmó que la renovación de Ronald Matarrita está muy avanzada y que ambas partes desean continuar juntas.

Además, aseguró que solo faltan detalles para cerrar el acuerdo, mientras el jugador ya entrena con el club de cara a la pretemporada.

“Respecto a Matarrita estamos muy avanzados en su proceso de renovación o de que se mantenga aquí con nosotros. Él quiere quedarse, nosotros queremos que se quede y diría que son detalles, pero estamos muy cerca de ya cerrar y que él firme“.

Carlos Vela – Gerente Deportivo de Alajuelense

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“De hecho, ahora está entrenando en las instalaciones del club para arrancar de la mejor manera la pretemporada“, afirmó Carlos Vela gerente deportivo de Alajuelense en rueda de prensa.

Ronald Matarrita – Alajuelense

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¿Qué pasará con el futuro de José Alvarado tras la llegada de Ismael Rescalvo?

Carlos Vela, gerente deportivo de Alajuelense, explicó que José Alvarado terminó su contrato con el club y que estaban esperando la llegada de Ismael Rescalvo para tomar una decisión definitiva sobre su futuro.

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Además, señaló que la institución analiza distintas alternativas con el objetivo de mejorar la plantilla para el próximo semestre.

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“José Alvarado terminó contrato, estamos esperando la llegada de Ismael Rescalvo para definir nuestra postura al respecto, pero estamos evaluando alternativas para hacer una mejor plantilla que el semestre anterior. Ya estaremos dando noticias al respecto“, comentó Carlos Vela.

José Alvarado – Alajuelense

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Recordemos también que hace dos semanas, el periodista Kevin Jiménez reveló en el programa Seguimos que José Alvarado sería uno de los primeros señalados para dejar las filas de Alajuelense.

Datos claves

Ronald Matarrita está muy cerca de renovar con Alajuelense , según confirmó el gerente deportivo Carlos Vela .

, según confirmó el gerente deportivo . José Alvarado terminó contrato y su futuro será definido tras la llegada del técnico Ismael Rescalvo .

y su futuro será definido tras la llegada del técnico . En Alajuelense aseguran que están evaluando cambios y alternativas para mejorar la plantilla de cara al próximo semestre.