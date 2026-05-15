Los negocios de Brayan Beckeles: así es la nueva vida tras retirarse del fútbol y su físico sorprende al Olimpia

Brayan Beckeles es uno de los jugadores más querido en Olimpia, tuvo un retiro silencioso del fútbol y a esto se dedica.

El defensor hondureño Brayan Beckeles decidió retirarse del fútbol profesional a los 40 años de edad. El futbolista cierra una carrera llena de éxitos, especialmente con el Olimpia, donde se consolidó como una de las figuras más queridas por la afición.

A lo largo de su trayectoria, el lateral y central acumuló un impresionante palmarés que incluye 12 títulos de la Liga Nacional y un campeonato de la Liga Concacaf. Además de su éxito local, Beckeles destacó en el extranjero jugando para el Boavista de Portugal, Necaxa de México y Nashville de la MLS, antes de retirarse con el Leones HT6.

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La nueva de Brayan Beckeles

Lejos de los estadios, el exjugador ya inició una nueva etapa como ganadero. Recientemente se le vio participando activamente en la feria ganadera AGATC 2026 en Tocoa, Colón, confirmando que cambiará la alta competencia por la tranquilidad del sector agropecuario. Muchos también hablaron del físico del jugador, ya con el retiro se da los placeres de la vida que como profesional no podía.

Con este adiós, el fútbol nacional despide a un jugador carismático que siempre defendió con orgullo la camiseta de la selección y de los clubes que representó, dejando un legado de entrega que ahora pasa a la historia del deporte hondureño.

Brayan Beckeles se dedica a la ganadería tras retirarse del fútbol. Foto: Más Televisión De Colón.

El polémico “Nanay”

Brayan Beckeles inició su carrera profesional en el año 2007 con el Vida de La Ceiba. Tras destacar como un lateral de enorme despliegue físico y regularidad, llamó la atención del Olimpia, equipo que lo fichó en 2011 y donde construyó un récord impresionante al ganar todas las finales locales que disputó.

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Con la Selección de Honduras, “El Nanay” se consolidó como el lateral derecho titular de los catrachos, sumando más de 50 partidos internacionales. Su logro más importante fue disputar el Mundial Brasil 2014, participando en la fase de grupos; además, representó al país en múltiples torneos de la Copa de Oro y procesos eliminatorios.

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A pesar de ser conocido por su carisma, Beckeles enfrentó momentos mediáticos complejos, como los rumores que en su momento lo acusaron de conspirar junto a otros referentes contra el técnico de Olimpia, Pablo Lavallén, algo que el propio jugador desmintió rotundamente.

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En el ámbito extracancha protagonizó un cruce de declaraciones con la presentadora de televisión Milagro Flores, quien lo tildó públicamente de arrogante tras un desencuentro durante una entrevista en Estados Unidos.