Honduras

Mathías Vázquez impacta a Motagua y se pone a la par de Lamine Yamal en la élite del fútbol mundial

No solo José Mario Pinto se ha puesto a la par de Lamine Yamal en 2025, si no que también Mathías Vázquez, figura de Motagua.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Mathías Vázquez tuvo un buen 2025 y se ve refelajdo estando a la par de Lamine Yamal.

Mathías Vázquez es una de las grandes promesas que tiene el fútbol de Honduras y que 2025 vio como el delantero ha comenzado a explotar con tan solo 19 años.

El atacante hizo 10 goles durante el año y a pesar de que no es titular en Motagua, los minutos que juega le bastan para demostrar todo su valor.

Tras su buen 2025, un reconocido periodista de ESPN, Barak Fever, lo ha puesto en su lista personal de jóvenes que la están rompieron en el año.

Mathías Vázquez a la para de Lamine Yamal, figuera del Barcelona

Vázquez fue puesto a la par de Lamine Yamal, jugador del Barcelona y uno de los mejores del mundo.

Mathías le marcó a Olimpia, Real España y otros rivales durante el año, algo que hace que lo pongan en esta clase de top.

Mathías fue destacado junto a estrellas en ascenso como Lamine Yamal (18 años) que anotó 11 goles, Rayan (19 años) del Vasco da Gama que hizo 14 y Moises Paniagua (18 años) del Always Ready boliviano que marcó 14 dianas.

Desde su debut en 2024 con Motagua, suma 13 tantos en 44 partidos disputados en todas las competencias. Además de representar a Honduras en la categorías juveniles.

Su talento está en el radar de la MLS, equipos como Cincinnati FC siguen muy de cerca su proceso para ver lo fichan en el futuro.

