Atizan contra Javier López y señalan los errores que lo dejarían fuera de Motagua: “Le está faltando…”

La actualidad que vive Motagua no es la mejor de su época con Javier López al frente; aunque el entrenador español asegura que su relación con el plantel es “buena”, en las redes sociales los rumores siguen siendo diferentes.

Así lo dio a conocer el periodista Gustavo Roca a través de su cuenta de X, quien consideró que al entrenador español se le está saliendo de las manos el club.

ver también Kervin Arriaga recibe un nuevo parte médico en el Levante tras el golpe que lo llevó al hospital: “Impactos en la cabeza”

“A este señor se le está saliendo de las manos el Motagua… Javier López se enfrasca más y le mete mente a lo que la afición y prensa dice. Debería de centrarse en que sus jugadores le crean a su idea y de cambiar el método de receptividad que tiene con su plantel, que no es buena”, comenzó exponiendo Roca.

El comunicador aseguró que a Javier López le está costando entender el futbolista hondureño y que debe ser él quien se adapte a la realidad de la Liga Nacional de Honduras.

“No discutiré que su metodología de trabajo es buena, pero le está faltando entender al futbolista hondureño. Recuerdo que una vez dijo en una conferencia que él como foránea se tiene que integrar a lo que el jugador nacional necesita, pero parece lo que quiere hacer a su manera, sabiendo de antemano que nuestros muchachos son divas”, señaló López.

Publicidad

Publicidad

ver también “Basta, no vayan a un Mundial”: Pablo Lavallén hace la peor denuncia y todo el fútbol de Honduras está consternado

Se unen a las críticas

Otro periodista que se unió a las críticas contra Javier López es Óscar Flores, quien respondió a un X de un aficionado del Ciclón Azul que pide la salida de López.

“Vaya, se dieron cuenta ya. Desde su contratación les dije que era un buen orador y escritor, menos técnico”, escribió Flores.

Publicidad

Publicidad

El tropezado inicio de Motagua

Apenas iniciado el Clausura 2026, Motagua solamente suma un triunfo y dos empates en el inicio del torneo.

Publicidad

Durante las últimas semanas hasta comenzaron a circular rumores de una posible renuncia del estratega español, pero él ha explicado en reiteradas ocasiones que no tiene ninguna intención de irse y podría renovar su contrato.