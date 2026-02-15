Kervin Arriaga vive una pesadilla: volvió a jugar, pero da esta terrible noticia a Levante que en Honduras no pueden creer

El Levante de Kervin Arriaga sigue sufriendo en España al sufrir una nueva derrota ante el Valencia (0-2) que lo pone en aprietos en la tabla de LaLiga en la que apenas suma 18 puntos.

Arriaga reapareció con el Levante y jugó gran parte del partido, pero el equipo que dirige Luis Castro sigue sin mostrar su mejor nivel en la primera división.

El hondureño salió expulsado del encuentro al 90+5 tras un fuerte encontronazo con el futbolista Sadic. En esa jugada, Arriaga fue amonestado con amarilla, pero recibió la expulsión tras aplaudir irónicamente la decisión del árbitro.

Y es que el Levante se ubica en la penúltima posición de la tabla con apenas 18 puntos en 23 partidos jugados, con apenas cuatro triunfos, seis empates y 13 derrotas.

Momento en el que Kervin aplaudió al árbitro y miró la segunda amarilla. Foto: LaLiga

Primera vez titular desde el 11 de enero

Esta es la primera aparición de Kervin Arriaga como titular, luego de tres partidos sin aparecer y uno entrando desde el banquillo ante el Athletic de Bilbao.

Cabe recordar que, en la jornada anterior fue cuando el hondureño sufrió un fuerte golpe en la cabeza que lo obligó a ser traslado a un hospital y seguir el protocolo FIFA.

De seguir así, el equipo granota descenderá a la segunda división de España, misma en la que Kervin destacó con el Zaragoza.

Durante el mercado de pases, el mediocampista catracho fue uno de los que sonó para tener un nuevo destino en Europa. Genoa y Lech Poznán mostraron interés, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto.