Honduras

La decisión de Choco Lozano que nadie imaginó: el problema del Santos Laguna que provoca al hondureño

Desde México informa de la decisión que Choco Lozano estaría tomando junto al plantel de Santos Laguna. La situación es insostenible.

José Rodas

Por José Rodas

Choco Lozano vive una dura situación en el Santos Laguna de México.
Choco Lozano vive una dura situación en el Santos Laguna de México.

Desde su lesión, Choco Lozano no ha vuelto a ser noticia, pero ahora se ha destapado un problema que no solo tiene preocupado al hondureño si no que también al Santos Laguna.

El club no mejora con ningún técnico y en el actual Clausura 2026 se mantienen penúltimos tan solo con un punto, los restantes cuatro partidos han sido derrotas.

El calvario que vive Santos Laguna en la actualidad

Eso no es lo peor, confirman que jugadores de Santos Laguna quieren irse. Y es que Mediotiempo, diario de México.

El tema entre cuerpo técnico, la directiva y los futbolistas están en un momento realmente tenso. Aseguran que “algunos elementos santistas no están contentos, desde futbolistas hasta gente de Fuerzas Básicas, buscan salir”.

Para darle fuerza al problema, la mamá de Lucca Vuoso, actual futbolista de la Sub-21 de Santos, confirmó la información.

Desde hace tiempo supe que hay jugadores que se querían ir de mi Santos, pero como no tengo filtros, preferí no decir nada. Pero ahora que sale, puedo decir que es cierto…no es chisme”, indicó.

Con esto, Choco Lozano y otros jugadores de Santos Laguna buscarían dejar el club, más que todo por la situación que viven.

El hondureño estaría viviendo sus últimos momentos de contrato de Santos, ya que en 2026 finaliza el vínculo que firmó por 3 años.

