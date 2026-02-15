“Absoluta tranquilidad”: Emelie Valenciano rompe el silencio tras lesionar a Carolina Venegas con un mensaje directo para Saprissa

Liga Deportiva Alajuelense se impuso 2-1 a Deportivo Saprissa en el clásico femenino que albergó este viernes el Estadio Alejandro Morera Soto. En el balance final, la acción más comentada del partido no fue uno de los goles, sino el codazo que la jugadora rojinegra Emelie Valenciano le asestó a la capitana rival, Carolina Venegas.

La infracción se dio al minuto 86, cuando Venegas controló la bola y apareció Velenciano para robársela, pero con un certero golpe en su rostro. La delantera de la “S” se desplomó del dolor y empezó a brotar sangre de su nariz, que terminó con múltiples fracturas. El otro motivo que generó controversia fue la decisión de la árbitra Dannia Sevilla de únicamente amonestar a la volante.

Una vez que terminó el clásico, la goleadora de Saprissa habló con La Nación sobre la agresión: “Creo que fue una falta y una acción sumamente artera y, para mí, a ella se le fue la mano (…). Yo no creo que ella haya pensado ‘voy a ir a quebrarle la nariz a Carolina’. Estoy segura de que ella, sabiendo que me fracturó la nariz, pues no debe sentirse orgullosa de eso”.

Emelie Valenciano rompe el silencio con un mensaje para Saprissa

Durante las últimas horas, Emelie Valenciano fue blanco de las críticas por parte de varios aficionados, sobre todo saprissistas. Por lo que decidió romper el silencio a través de sus redes sociales con un mensaje en el que se disculpó y reveló haber aclarado los tantos con su compañera en la Selección Nacional.

“Quiero tomar este espacio para dirigirme a la afición y aclarar que mis intenciones, como persona y como jugadora, jamás han sido ni serán lastimar a una rival. Mi carrera ha estado marcada por el respeto y la competencia leal, y me sostengo en ello con absoluta tranquilidad“, aclaró Valenciano.

Y se mostró agradecida con “quienes han comprendido mi posición y, de manera especial, al cuerpo técnico, a mis compañeras y a la institución, que me han respaldado en estas horas ante comentarios que han sobrepasado el límite del fanatismo y la rivalidad deportiva”.

“Por otro lado, ya sostuve una conversación directa con mi colega Venegas para aclarar cualquier malentendido y poner en su justa dimensión lo ocurrido. A Carolina le deseo una pronta recuperación y, como colega y compañera de selección, le ofrezco una disculpa”, aclaró, remarcando que sufrió lesiones y sabe “lo duro que es enfrentar meses fuera de la cancha. Por eso mismo, jamás desearía que alguien viva un proceso así“.