Así está la tabla de posiciones en la Liga Nacional de Guatemala: Clausura 2026 y Acumulada

El Clausura 2026 ya empieza a marcar tendencia en Guatemala y la gran particularidad es que, más allá de la tabla del torneo, la pelea fuerte está en la Acumulada, donde se define el descenso. En ese contexto, Comunicaciones, con el Fantasma Figueroa en el banco, logró salir momentáneamente de la zona roja, pero sigue comprometido: en la tabla acumulada está 10° con 29 puntos, apenas por encima de los últimos.

ver también El Fantasma Figueroa sufre revés al confirmarse la baja de uno de los referentes de Comunicaciones

Con cinco jornadas disputadas del Clausura, el campeonato tiene a Cobán Imperial como líder con 13 puntos, seguido por Municipal y Achuapa que tienen 10, mientras los Cremas se acomodaron en el Top 4 del torneo corto (9 unidades) y miran de reojo cada resultado de la parte baja pensando en la permanencia.

Tabla de posiciones del Clausura 2026

Tabla de posiciones Acumulada 2025-26

Así está la tabla acumulada. (Liga Bantrab)

Así se juega la Jornada 6 del Clausura 2026

Sábado 14 de febrero

Mixco vs. Comunicaciones — 15:00

Municipal vs. Achuapa — 18:00

Guastatoya vs. Malacateco — 20:00

Domingo 15 de febrero

Aurora vs. Cobán Imperial — 11:00

Mictlán vs. Antigua GFC — 15:00

Marquense vs. Xelajú MC — 20:00

Publicidad

Publicidad

Cómo se define y cuántos descensos hay en la Liga Nacional de Guatemala

En Guatemala, el descenso se define por la tabla acumulada de la temporada, que suma los puntos del Apertura 2025 y del Clausura 2026. Los dos equipos que queden últimos perderán la categoría de forma directa.