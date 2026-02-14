Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Guatemala

Así está la tabla de posiciones en la Liga Nacional de Guatemala: Clausura 2026 y Acumulada

Este fin de semana se juega la sexta fecha del campeonato y todo puede pasar.

Gustavo Pando

Por Gustavo Pando

Sigue a FCA en Google!
El Clausura 2026 y la tabla acumulada de La Liga Nacional de Guatemala están que arden.
El Clausura 2026 y la tabla acumulada de La Liga Nacional de Guatemala están que arden.

El Clausura 2026 ya empieza a marcar tendencia en Guatemala y la gran particularidad es que, más allá de la tabla del torneo, la pelea fuerte está en la Acumulada, donde se define el descenso. En ese contexto, Comunicaciones, con el Fantasma Figueroa en el banco, logró salir momentáneamente de la zona roja, pero sigue comprometido: en la tabla acumulada está 10° con 29 puntos, apenas por encima de los últimos.

El Fantasma Figueroa sufre revés al confirmarse la baja de uno de los referentes de Comunicaciones

ver también

El Fantasma Figueroa sufre revés al confirmarse la baja de uno de los referentes de Comunicaciones

Con cinco jornadas disputadas del Clausura, el campeonato tiene a Cobán Imperial como líder con 13 puntos, seguido por Municipal y Achuapa que tienen 10, mientras los Cremas se acomodaron en el Top 4 del torneo corto (9 unidades) y miran de reojo cada resultado de la parte baja pensando en la permanencia.

Tabla de posiciones del Clausura 2026

Tabla de posiciones Acumulada 2025-26

Así está la tabla acumulada. (Liga Bantrab)

Así está la tabla acumulada. (Liga Bantrab)

Así se juega la Jornada 6 del Clausura 2026

Sábado 14 de febrero

  • Mixco vs. Comunicaciones — 15:00
  • Municipal vs. Achuapa — 18:00
  • Guastatoya vs. Malacateco — 20:00

Domingo 15 de febrero

  • Aurora vs. Cobán Imperial — 11:00
  • Mictlán vs. Antigua GFC — 15:00
  • Marquense vs. Xelajú MC — 20:00
Publicidad

Cómo se define y cuántos descensos hay en la Liga Nacional de Guatemala

En Guatemala, el descenso se define por la tabla acumulada de la temporada, que suma los puntos del Apertura 2025 y del Clausura 2026. Los dos equipos que queden últimos perderán la categoría de forma directa.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
El Fantasma Figueroa sufre revés al confirmarse la baja de uno de los referentes de Comunicaciones
Guatemala

El Fantasma Figueroa sufre revés al confirmarse la baja de uno de los referentes de Comunicaciones

Fantasma Figueroa ya sabe: la noticia sobre el regreso de Moyo Contreras que preocupa a Comunicaciones
Guatemala

Fantasma Figueroa ya sabe: la noticia sobre el regreso de Moyo Contreras que preocupa a Comunicaciones

Salió por la puerta de atrás de Comunicaciones y no tardó en enviarle un mensaje al Fantasma Figueroa
Guatemala

Salió por la puerta de atrás de Comunicaciones y no tardó en enviarle un mensaje al Fantasma Figueroa

Así está la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026
Costa Rica

Así está la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo