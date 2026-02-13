Es tendencia:
Ganó Juegos Olímpicos con esta potencia de UEFA: el impensado técnico que Honduras tiene en carpeta para la Eliminatoria 2030

La Selección de Honduras sigue en busca de su nuevo entrenador y ha surgido un nuevo candidato que tiene un palmarés muy exitoso.

José Rodas

Por José Rodas

Francis Hernández medita que el técnico de la Selección de Honduras sea Europeo.
La Selección de Honduras tiene que tomar una decisión importante de cara al proceso eliminatoria rumbo al Mundial 2030. Los catrachos no van a una Copa del Mundo desde 2014.

Tantos años de malaria esperan ser acabados y para marzo de este 2026 desean desde la Federación de Fútbol, tener el nombre concreto en el que confiarán.

Pedro Troglio estaría descartado, porque el nuevo DT vendría de Europa. Jesús Casas ha sonado, pero ahora hay otro candidato.

La nueva opción al banquillo de Honduras para 2030

Santi Denia, es otro de los fuertes candidatos que tiene Francis Hernández para director técnico de la escuadra Bicolor.

Con 51 años de edad, el español, se perfila para tomar las riendas de la H. Trabajó por más de 10 años con la Federación de España, aunque aclaran que no es el favorito.

Algunos logros como entrenador

  • Medalla de Oro – Juegos Olímpicos de París 2024.
  • Campeón – Europeo Sub-19 (2019).
  • Campeón – Europeo Sub-17 (2017).
  • Medalla de Plata – Juegos Olímpicos de Tokio 2020
Habrá que esperar la decisión, de pronto ya son tres nombres revelados al banquillo. Pedro Troglio, Jesús Casas y ahora Santi Denia. Veremos si no sale otro en carpeta.

