Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

“Yo vi la oferta”: Nicolás Messinti rechazó 20 mil dólares en salario de este equipo para irse de Marathón

Nicolás Messiniti es uno de los grandes extranjeros que ha venido al fútbol de Honduras. En su primera campaña marcó 18 goles.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Nicolás Messiniti tuvo la oportunidad de irse del Marathón.
Nicolás Messiniti tuvo la oportunidad de irse del Marathón.

Nicolás Messiniti (29 años) tuvo un Apertura 2025 excelente, marcó 18 goles que llevaron a Marathón hasta la final contra Olimpia. Los verdes perdieron, pero la campaña del artillero quedó para la historia en la Liga Nacional de Honduras.

Esas anotaciones fueron buscadas por otros equipos, pero al final Messiniti decidió renovar su contrato con Marathón por dos años más.

Mientras Henry Martín gana 4 millones de dólares en el América, este es el salario de Jorge Benguché para concretar la remontada con Olimpia

ver también

Mientras Henry Martín gana 4 millones de dólares en el América, este es el salario de Jorge Benguché para concretar la remontada con Olimpia

Lo que se informa es que el delantero argentino ya le había dado su palabra a Orinson Amaya antes de su sorpresivo fallecimiento.

Ahora y en un contexto diferente se ha dado a conocer que Messiniti tuvo una oferta muy jugosa para dejar Marathón, algo que no fue aceptado a pesar de lo tentadora que era.

Messiniti rechazó 20 mil dólares para irse de Marathón

El presidente verdolaga, Daniel Otero, expuso esos pequeños detalles en una entrevista para “Panorama Deportivo”.

“Teníamos un jugador acá ganaba, el torneo pasado, 7 mil dólares y le ofrecieron 20 mil dólares, yo vi la oferta en papel membretado del otro equipo, pagar 20 mil dólares en este fútbol, mis respetos”, todo indica que se refiere a Messiniti.

Publicidad

La oferta en concreto habría llegado desde un equipo de la capital, Olimpia o Motagua, ambos clubes se interesaron en su fichaje por los 18 goles que hizo en el Apertura 2025, como detalla El Once HN.

Igualado con Alajuelense y por encima de Saprissa: a lo que se aferra Olimpia para remontar contra América en Concachampions

ver también

Igualado con Alajuelense y por encima de Saprissa: a lo que se aferra Olimpia para remontar contra América en Concachampions

Muchos aseguran que fue el Azul Profundo, ya que ante la necesidad de un “9” ficharon a Rodrigo de Olivera del Olancho FC. El uruguayo marcó 19 goles, uno más que Messiniti.

Publicidad

Olimpia buscaba delantero, pero al final se terminó quedando con Jorge Benguché, Jerry Bengtson y Yustin Arboleda.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Atizan contra Javier López y señalan los errores que lo dejarían fuera de Motagua: “Le está faltando…”
Honduras

Atizan contra Javier López y señalan los errores que lo dejarían fuera de Motagua: “Le está faltando…”

Tabla de posiciones del Clausura 2026: golpe de realidad de Jeaustin Campos a Olimpia en Honduras
Honduras

Tabla de posiciones del Clausura 2026: golpe de realidad de Jeaustin Campos a Olimpia en Honduras

Jugador de Motagua deja mensaje a Olimpia previo a la Concachampions
Honduras

Jugador de Motagua deja mensaje a Olimpia previo a la Concachampions

Francis Hernández sacude la selección de Honduras con lo que confirma de Edrick Menjívar y Andy Najar
Honduras

Francis Hernández sacude la selección de Honduras con lo que confirma de Edrick Menjívar y Andy Najar

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo