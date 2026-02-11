“Yo vi la oferta”: Nicolás Messinti rechazó 20 mil dólares en salario de este equipo para irse de Marathón

Nicolás Messiniti (29 años) tuvo un Apertura 2025 excelente, marcó 18 goles que llevaron a Marathón hasta la final contra Olimpia. Los verdes perdieron, pero la campaña del artillero quedó para la historia en la Liga Nacional de Honduras.

Esas anotaciones fueron buscadas por otros equipos, pero al final Messiniti decidió renovar su contrato con Marathón por dos años más.

Lo que se informa es que el delantero argentino ya le había dado su palabra a Orinson Amaya antes de su sorpresivo fallecimiento.

Ahora y en un contexto diferente se ha dado a conocer que Messiniti tuvo una oferta muy jugosa para dejar Marathón, algo que no fue aceptado a pesar de lo tentadora que era.

Messiniti rechazó 20 mil dólares para irse de Marathón

El presidente verdolaga, Daniel Otero, expuso esos pequeños detalles en una entrevista para “Panorama Deportivo”.

“Teníamos un jugador acá ganaba, el torneo pasado, 7 mil dólares y le ofrecieron 20 mil dólares, yo vi la oferta en papel membretado del otro equipo, pagar 20 mil dólares en este fútbol, mis respetos”, todo indica que se refiere a Messiniti.

La oferta en concreto habría llegado desde un equipo de la capital, Olimpia o Motagua, ambos clubes se interesaron en su fichaje por los 18 goles que hizo en el Apertura 2025, como detalla El Once HN.

Muchos aseguran que fue el Azul Profundo, ya que ante la necesidad de un “9” ficharon a Rodrigo de Olivera del Olancho FC. El uruguayo marcó 19 goles, uno más que Messiniti.

Olimpia buscaba delantero, pero al final se terminó quedando con Jorge Benguché, Jerry Bengtson y Yustin Arboleda.