Tabla de posiciones del Clausura 2026: golpe de realidad de Jeaustin Campos a Olimpia en Honduras

Real España había comenzado de la mejor forma en Honduras, pero todo se estaba viniendo abajo en las últimas dos fechas, hasta que apareció un penal al minuto 90 en el derbi contra Marathón. La Máquina que dirige Jeaustin Campos sacó tres puntos muy sufridos.

Eddie Hernández convirtió la pena máxima luego de una falta de César Samudio contra Nixon Cruz. El partido estuvo lleno de polémica por un gol que le anularon a Marathón…

Tweet placeholder

Los aurinegros se llevaron el derbi y sumaron su tercera victoria antes le habían ganado a Olancho FC y Génesis. En la tabla de posiciones suman 10 unidades, sigue líder, pero con una amenaza inminente.

ver también “Mismo dueño”: Dereck Moncada genera impacto inmediato y este club de Europa podría ficharlo

Olimpia, que ganó a los Lobos UPNFM alcanzó 8 puntos, dos menos que los dirigidos por Jeaustin Campos.

El que no deja de caer es Marathón, que ya lleva tres fechas seguidas sin ganar y solo tienen cinco unidades y son cuartos junto a Motagua que viene cuarto tras su 1-1 ante Victoria.

Publicidad

Publicidad

Así está la tabla de posiciones en Honduras tras 4 fechas

Los resultados de la fecha 4

Juticalpa 1-1 Génesis

Lobos 0-1 Olimpia

Motagua 1-1 Victoria

Marathón 0-1 Real España

Platense 1-1 Choloma

Publicidad

ver también “No te rinde”: Diego Vázquez sorprende a todo Olimpia con lo que dice de Jorge Álvarez y Alajuelense recibe este elogio

Así se jugará la jornada 5

Génesis vs. Motagua

Choloma vs. Olancho

Juticalpa vs. Real España

Lobos vs. Victoria

Marathón vs. Platense