Tabla de posiciones del Clausura 2026: golpe de realidad de Jeaustin Campos a Olimpia en Honduras

La Liga Nacional de Honduras sostuvo un vibrante fecha 4 del Clausura 2026 y estos fueron los resultados en los partidos.

José Rodas

Por José Rodas

Jeaustin Campos tiene a su Real España dominando el torneo en Honduras.
Jeaustin Campos tiene a su Real España dominando el torneo en Honduras.

Real España había comenzado de la mejor forma en Honduras, pero todo se estaba viniendo abajo en las últimas dos fechas, hasta que apareció un penal al minuto 90 en el derbi contra Marathón. La Máquina que dirige Jeaustin Campos sacó tres puntos muy sufridos.

Eddie Hernández convirtió la pena máxima luego de una falta de César Samudio contra Nixon Cruz. El partido estuvo lleno de polémica por un gol que le anularon a Marathón…

Los aurinegros se llevaron el derbi y sumaron su tercera victoria antes le habían ganado a Olancho FC y Génesis. En la tabla de posiciones suman 10 unidades, sigue líder, pero con una amenaza inminente.

Olimpia, que ganó a los Lobos UPNFM alcanzó 8 puntos, dos menos que los dirigidos por Jeaustin Campos.

El que no deja de caer es Marathón, que ya lleva tres fechas seguidas sin ganar y solo tienen cinco unidades y son cuartos junto a Motagua que viene cuarto tras su 1-1 ante Victoria.

Así está la tabla de posiciones en Honduras tras 4 fechas

Los resultados de la fecha 4

  • Juticalpa 1-1 Génesis
  • Lobos 0-1 Olimpia
  • Motagua 1-1 Victoria
  • Marathón 0-1 Real España
  • Platense 1-1 Choloma
Así se jugará la jornada 5

  • Génesis vs. Motagua
  • Choloma vs. Olancho
  • Juticalpa vs. Real España
  • Lobos vs. Victoria
  • Marathón vs. Platense

