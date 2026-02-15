Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Mientras en Olimpia tenía un valor de 175 mil dólares, este es el nuevo precio de Dereck Moncada en Colombia

El jugador hondureño Dereck Moncada se está convirtiendo en titular indiscutible en el Inter de Bogotá, líder del fútbol colombiano.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Dereck Moncada a sus 18 años ya está elevando su costo en el mercado de transferencias.
Dereck Moncada a sus 18 años ya está elevando su costo en el mercado de transferencias.

Dereck Moncada sigue creciendo en el fútbol internacional y a tan solo sus 18 años su costo en el mercado de fichajes es cada vez mayor gracias a su gran rendimiento ahora en Colombia.

De acuerdo con el portal Transfermarkt, el habilidoso atacante hondureño se ha quintuplicado desde su debut con el primer equipo de Olimpiaen Honduras, cuyo valor inició en 75 mil dólares.

La primera exigencia de Francis Hernández al nuevo técnico de Honduras para clasificarlo al Mundial 2030

ver también

La primera exigencia de Francis Hernández al nuevo técnico de Honduras para clasificarlo al Mundial 2030

Conforme fue pasando el tiempo, el talento de Moncada destacó siendo dirigido por Eduardo Espinel y hasta mayo de 2025 llegó a alcanzar un precio de 175 mil dólares.

Sin embargo, el Necaxa no tuvo que pagar ese valor cuando fichó a Moncada, debido a que él decidió no renovar su contrato con Olimpia y marcharse gratis para posteriormente ser cedido al Internacional de Bogotá.

“Muchas falencias”: Salió de Olimpia para fichar en Sudamérica y ahora lanza dardos contra el fútbol de Honduras

ver también

“Muchas falencias”: Salió de Olimpia para fichar en Sudamérica y ahora lanza dardos contra el fútbol de Honduras

El precio actual de Dereck Moncada

La última revisión realizada por Transfermarkt revela que ahora el precio de Dereck Moncada es de 400 mil dólares, costo que, de mantener su nivel, sin duda incrementará en los próximos meses.

Desde su llegada al Internacional de Bogotá, el hondureño ha anotado cuatro goles en seis partidos disputados con el actual líder del fútbol colombiano.

Publicidad

Interés en Brasil

El alto rendimiento de Moncada ha provocado que tres equipos brasileños tengan los ojos puestos sobre él, según conoció Fútbol Centroamérica.

Publicidad

Y es que, el catracho es considerado como un jugador moderno con gran velocidad, potencia y habilidad; características similares a lo que busca el fútbol europeo.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Jeaustin Campos se adueña de Honduras: Motagua y Olimpia en vilo; así está la tabla de posiciones en el Clausura 2026
Honduras

Jeaustin Campos se adueña de Honduras: Motagua y Olimpia en vilo; así está la tabla de posiciones en el Clausura 2026

Giro inesperado con Jorge Álvarez en Honduras: la noticia que cambia todo para Alajuelense y Olimpia está en vilo
Honduras

Giro inesperado con Jorge Álvarez en Honduras: la noticia que cambia todo para Alajuelense y Olimpia está en vilo

“Muchas falencias”: Salió de Olimpia para fichar en Sudamérica y ahora lanza dardos contra el fútbol de Honduras
Honduras

“Muchas falencias”: Salió de Olimpia para fichar en Sudamérica y ahora lanza dardos contra el fútbol de Honduras

La primera exigencia de Francis Hernández al nuevo técnico de Honduras para clasificarlo al Mundial 2030
Honduras

La primera exigencia de Francis Hernández al nuevo técnico de Honduras para clasificarlo al Mundial 2030

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo