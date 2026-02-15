Mientras en Olimpia tenía un valor de 175 mil dólares, este es el nuevo precio de Dereck Moncada en Colombia

Dereck Moncada sigue creciendo en el fútbol internacional y a tan solo sus 18 años su costo en el mercado de fichajes es cada vez mayor gracias a su gran rendimiento ahora en Colombia.

De acuerdo con el portal Transfermarkt, el habilidoso atacante hondureño se ha quintuplicado desde su debut con el primer equipo de Olimpiaen Honduras, cuyo valor inició en 75 mil dólares.

ver también La primera exigencia de Francis Hernández al nuevo técnico de Honduras para clasificarlo al Mundial 2030

Conforme fue pasando el tiempo, el talento de Moncada destacó siendo dirigido por Eduardo Espinel y hasta mayo de 2025 llegó a alcanzar un precio de 175 mil dólares.

Sin embargo, el Necaxa no tuvo que pagar ese valor cuando fichó a Moncada, debido a que él decidió no renovar su contrato con Olimpia y marcharse gratis para posteriormente ser cedido al Internacional de Bogotá.

ver también “Muchas falencias”: Salió de Olimpia para fichar en Sudamérica y ahora lanza dardos contra el fútbol de Honduras

El precio actual de Dereck Moncada

La última revisión realizada por Transfermarkt revela que ahora el precio de Dereck Moncada es de 400 mil dólares, costo que, de mantener su nivel, sin duda incrementará en los próximos meses.

Desde su llegada al Internacional de Bogotá, el hondureño ha anotado cuatro goles en seis partidos disputados con el actual líder del fútbol colombiano.

Publicidad

Publicidad

Interés en Brasil

El alto rendimiento de Moncada ha provocado que tres equipos brasileños tengan los ojos puestos sobre él, según conoció Fútbol Centroamérica.

Publicidad

Y es que, el catracho es considerado como un jugador moderno con gran velocidad, potencia y habilidad; características similares a lo que busca el fútbol europeo.