Cubo Torres reacciona desde Costa Rica al emotivo homenaje que le hizo Hormiga González en el triunfo de Chivas ante América

Desde Costa Rica, Erick Torres reaccionó al emotivo gesto que tuvo Fernando González durante el triunfo de Club Deportivo Guadalajara frente al Club América, un homenaje que no pasó desapercibido y que tocó fibras en el exdelantero rojiblanco.

El gol de Armando González fue suficiente para darle el triunfo a las Chivas de Guadalajara (1-0) ante las Águilas del América. Pero lo que más llamó la atención fue su celebración dedicada a Erick Torres, un gesto cargado de emoción que recordó el paso del Cubo por el Rebaño y le dio un significado especial a la anotación.

ver también “Empecé a indagar”: Roberto Artavia cuenta la verdad sobre la polémica de Saprissa que tanto molestó a la afición

ver también “Nos vemos pronto”: Cubo Torres impacta a Alajuelense con el guiño menos esperado antes del Clausura 2026

El homenaje de Hormiga González

El gol cobró un significado especial cuando Armando González celebró con el famoso “baile del robot”, un gesto dedicado a su ídolo de infancia, Erick Torres, que emocionó a la afición de Guadalajara tras el triunfo ante el Club América.

Tweet placeholder

Dicho festejo con el homenaje al Cubo Torres protagonizó más importancia ya que en el Clásico Nacional de 2011, cuando Club Deportivo Guadalajara venció al Club América, con Armando González replicando sus movimientos junto al banderín de córner, un gesto que reforzó la conexión entre generaciones de jugadores y aficionados.

Así fue la reacción del Cubo Torres con el homenaje de la Hormiga González

Erick Torres reaccionó al homenaje de Armando González compartiendo el video del festejo en sus redes sociales y acompañándolo con el mensaje “¡Qué crack Hormigol!”, destacando el gesto del delantero tras el triunfo de Club Deportivo Guadalajara ante el Club América.

Publicidad

Publicidad