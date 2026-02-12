Nadie lo vio venir: MisterChip sentencia a Honduras con el mensaje que golpea a Olimpia y pone de ejemplo a Motagua en Concacaf

Olimpia fue eliminado de la Concachampions 2026 a manos del América de México. A pesar del 0-0 de la vuelta, la ida fue lo que sentenció al León tras perder 1-2 en el Chelato Uclés de Tegucigalpa.

Ya de vuelta a casa los dirigidos de Eduardo Espinel, han visto como MisterChip ha hablado de la eliminatoria con un mensaje que duele a Honduras por el contenido.

MisterChip sentencia a a Honduras con el mensaje que golpea a Olimpia

El famoso estadígrafo español comenzó diciendo: “El América hizo valer el resultado logrado fuera de casa y supera la Primera Ronda de la Copa de Campeones”.

Acto seguido vino un dato estremecedor para el fútbol de Honduras. Ni Olimpia, siendo el más grande es el único que destaca, sí su eterno rival, Motagua.

“Los equipos mexicanos han superado 12 de las últimas 13 eliminatorias frente a clubes hondureños en la Copa de Campeones (la única excepción fue Pachuca ante Motagua en 2023)”.

13 veces se enfrentaron equipos mexicanos contra catrachos y tan solo una vez, Motagua, logró avanzar a los cuartos de final.

Recordemos también que después de pasar de ronda, el Azul Profundo fue humillado por Tigres con un global de 6-0.

Real España es el único representante con vida en la Concachampions 2026 y la próxima semana enfrenta en la ida de la primera ronda al LAFC de la MLS.

