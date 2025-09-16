Es tendencia:
Marcelo Pereira da a Olimpia y Eduardo Espinel la noticia que no esperaron; Cartaginés sonríe

Olimpia tiene malos recuerdos de Marcelo Pereira y ahora el León recibe algo que no esperaron del hondureño.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Marcelo Pereira volverá a enfrentar a Olimpia, pero esta vez en la Copa Centroamericana.
Poco queda para el inicio de los cuartos de final de la Copa Centroamericana. Olimpia se medirá ante Cartaginés.

En el equipo tico figura Marcelo Pereira, un defensor con pasado en Motagua y que ha hecho daño a Olimpia en su historia.

Pereira es uno de los jugadores del último tiempo que ha brillado en Motagua, el defensor es recordado por los goles que le marcó a Olimpia, no solo en partidos de tres puntos, si no que en finales. Incluso hasta fue capitán en su momento.

En la actualidad el defensor hondureño no es titular indiscutido en Cartaginés y en la última jornada marcó un tanto del que el León ha estado atento.

Fue en la victoria 2-0 ante San Carlos y con la especialidad de la casa, de cabeza. Cartaginés se mantiene como líder del torneo tico. en un arranque de ensueño bajo el mando de Carevic.

Lo especial de todo es que el tanto de Pereira fue con una dedicatoria emotiva, ya que espera un hijo y por eso introdujo el balón debajo de su camisa para festejar.

El próximo jueves 25 de septiembre Olimpia visita a Cartaginés y Marcelo Pereira se prepara para volver a hacer daño al Viejo León como lo hizo con Motagua.

El gol de Marcelo Pereira

