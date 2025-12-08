“No está listo”: desde Saprissa dicen lo que nadie se animaba a revelar sobre la salida de Dax Palmer

En pleno cierre de la fase regular del Apertura 2025 y con las semifinales a la vuelta de la esquina, en Saprissa se confirmó una noticia que movió el mercado nacional: Dax Palmer continuará su carrera en el Alcorcón de España. El propio Erick Lonnis reveló que el club europeo decidió pagar la cláusula de rescisión para llevarse al joven atacante de 17 años.

La salida de Palmer no sorprende del todo debido a su proyección internacional, pero sí genera debate interno porque el futbolista no había jugado ni un solo minuto en lo que va del torneo bajo el mando de Vladimir Quesada. De hecho, su bajo protagonismo despertó dudas sobre su verdadero desarrollo dentro de la institución tibaseña.

Y fue precisamente desde el cuerpo técnico donde se sinceraron sobre la situación. Marco Herrera, asistente de Quesada, explicó sin rodeos por qué Palmer nunca logró consolidarse en el primer equipo y qué esperan de su paso por Europa.

¿Qué dijeron desde Saprissa sobre Dax Palmer?

“Para nosotros aún no está listo, lo tenemos todos los días. Esperemos que en Europa le ayuden a desarrollarse”, afirmó Herrera, dejando claro que, en la visión del club, el joven talento todavía no reúne las condiciones necesarias para competir al máximo nivel en Tibás.

Tweet placeholder

Las palabras del asistente confirman lo que muchos sospechaban puertas adentro: Saprissa considera que Palmer necesita un proceso de maduración más profundo y que el fútbol europeo podría darle herramientas que aún no ha mostrado en la institución morada.

Publicidad

Publicidad

ver también Confirmado desde Europa: Saprissa hace oficial la noticia que enloquece a la afición mientras se define el Apertura 2025

Mientras el Monstruo se concentra en las semifinales, la historia de Dax Palmer toma un giro inesperado. Pese a no haber sido tomado en cuenta en este Apertura, el atacante ahora tendrá la oportunidad de desarrollarse en España, en un movimiento que deja claro que, en fútbol, las curvas del destino pueden aparecer cuando menos se esperan.