¿Se acerca a la H? El inesperado mensaje de Agustín Auzmendi en el día de la independencia de Honduras

Es indiscutible que Agustín Auzmendi es uno de los mejores delanteros y extranjeros que han llegado a Honduras en los últimos años.

El ´Pistolero´ brilló con Potros y Motagua donde fue campeón y ahora es figura de Godoy Cruz en Argentina donde se ha consolidado como titular.

Por su calidad, en los últimos meses su nombre ha sido vinculado constantemente a una posibilidad de ser naturalizado y que pueda representar a Honduras.

Publicidad

Publicidad

ver también Honduras conoce si Haití podrá reforzarse para las Eliminatorias con la figura del América, Allan Saint-Maximin

¿Qué mensaje le dejó Agustín Auzmendi a Honduras?

Auzmendi, 28 años, aprovechó el día de la independencia de Honduras y sorprendió con un lindo mensaje.

Para nadie es un secreto el cariño y agradecimiento que “El Agus” tiene para con el país cinco estrellas ya que fue ahí donde relanzó su carrera.

Publicidad

Fue por eso que Auzmendi en sus historias de Instagram dejó un mensaje claro: “Feliz aniversario a este país que me dio tanto”, publicó.

Publicidad

Publicidad

Lo cierto es que Auzmendi es argentino, pero la posibilidad de fundirse con la camiseta catracha realmente existe.

Se debe recordar que el goleador recientemente fue papá de una linda bebé que tiene como madre a una hondureña, Cecilia García.

Publicidad

Publicidad

Es ese parentesco el que puede otorgarle al ´Pistolero´ la nacionalidad hondureña en caso de llevar a cabo todos los trámites luego de un hipotético matrimonio.

El futbolista por su parte no ha negado el deseo de que en algún momento pueda representar a Honduras: “Siempre que se me ha preguntado, he dicho lo mismo, que sí (…) yo no me postulo, hay muchos jugadores que se merece mucho respeto, se lo han ganado, juegan en grandes ligas y han hecho grandes cosas con la Selección. Yo no me postulo, si me gustaría, me han tratado muy bien tanto en Tegucigalpa como en Olancho”, declaró en su momento.

Publicidad

ver también Rubilio Castillo recibe la notificación más importante y esperada tras su fichaje por Marathón

Otros saludos notables a Honduras por su independencia

El saludo de Auzmendi no fue el único destacado para el país cinco estrellas en el día de su independencia.

Publicidad

Clubes como Mónaco de Francia donde jugó Georgie Welcome, Leeds United de Ramón Núñez o Girondins de Bordeaux donde jugó Alberth Elis también enviaron sus mejores deseos al país.