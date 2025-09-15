Reinaldo Rueda toma nota: Leonardo Posadas del Hamburgo de Alemania es tentado por selección mundialista

Reinaldo Rueda ha comenzado de la mejor manera posible el andar de la Selección de Honduras en la Ronda Final de las Eliminatorias.

La Bicolor es líder y recibirá dos partidos de local en octubre que podría prácticamente clasificarlo al próximo campeonato del mundo.

Sin embargo, el trabajo de Rueda Rivera no solamente es clasificar al Mundial, una parte también es captar talento importante para el futuro de la Bicolor.

¿Qué futbolista hondureño fue tentado por selección mundialista?

Eso último es justamente el caso del joven defensor que juega en el Hamburgo II, Leonardo Posadas.

Posadas, nacido en Alemania pero de madre hondureña, fue visitado por el seleccionador catracho para convencerlo de representar a Honduras.

Las charlas fueron positivas y de hecho Posadas fue incluido por Rueda en la lista preliminar de Copa Oro aunque sin llegar al listado final.

Pese a eso, Posadas cuenta con el pasaporte y todos los papeles para ser parte en un futuro de la Bicolor.

Más allá de eso, lo cierto es que el jugador si así lo decide podría representar a otra selección de Concacaf que de hecho ya lo buscó.

Se trata del representativo de Cuba que le hizo saber a Posadas que les gustaría contar con él en el próximo Mundial.

Y es que el padre de Posadas es de origen cubano y la selección caribeña está clasificada a la Copa del Mundo a nivel Sub 20 por lo que intentaron convencer a Posadas de ponerse la camiseta de “Los Leones del Caribe”.

Sin embargo, fuentes cercanas al jugador confirmaron que el central de 20 años declinó la propuesta cubana.

La intención del jugador es seguirse formando en el fútbol alemán para posteriormente ser tomado en cuenta por Honduras.

Posadas se mantiene en las divisiones inferiores de Hamburgo dónde se sigue consolidando como titular y capitán.