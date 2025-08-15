“No es mi parte”: Marcelo Pereira deja claro a Motagua que tanto querían saber y el motivo por el que no jugó contra ellos

Motagua no pudo sumar los tres puntos en la Copa Centroamericana y clasificar de forma directa a los cuartos de final del torneo de Concacaf.

El Azul Profundo empató 0-0 contra Cartaginés y deberá jugarse todo ante Saprissa de visitante en la última jornada.

Todo Motagua esperaba enfrentar a Marcelo Pereira, pero este no sumó un tan solo minuto en el juego, se explicó el motivo y también respondió a la pregunta que el Ciclón tanto se hacía.

¿Qué piensa de Diego Vázquez y su salida del club?

“Son cuestiones del fútbol, todos los técnicos saben que se toman decisiones. Este deporte es muy cambiante, pero seguro que le va a ir bien en el futuro”.

La pregunta que todo Motagua quería que respondiera ¿Volverá al club?

Tras el partido, Pereira fue abordado por la prensa hondureña y fue consultado por un posible regreso a Motagua en el futuro.

“No sé, yo me fui tranquilo. Es una parte de la dirigencia, no te puedo decir que no puedo volver a Motagua, pero esa no es mi parte. La mía es hacer fútbol y hoy estoy contento en Cartaginés, donde me han tratado muy bien”.

Marcelo Pereira es recordado en Motagua por sus buenas actuaciones, sus goles contra Olimpia en finales y también por ser un líder dentro del vestuario. La afición le tiene mucho aprecio.

Andrés Carevic, entrenador del Cartaginés, señaló el motivo por el que Marcelo no jugó ante Motagua en la Copa Centroamericana.

“Chelo (Pereira) viene con una molestia y al final de cuentas uno debe tomar decisiones. Después tuvo una lesión, no ha podido participar y ahí viene trabajando duro”.

En Honduras se espera que el defensor fuera titular ante su ex club, pero todo se vino abajo y no se le pudo ver enfrentar al equipo que le dio mucho.