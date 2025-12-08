Saprissa remata a Jafet Soto: Herediano se hunde con la noticia que tanto temía tras la eliminación del Apertura 2025

Fueron 33 torneos en los que el Club Sport Herediano había sido protagonista hasta la última instancia. En los últimos 17 años, el conjunto florense siempre había logrado meterse entre los semifinalistas del campeonato nacional, en varias ocasiones bajo la dirección de Jafet Soto.

Pero esta vez, la mano del jerarca no alcanzó para obrar el milagro: pese a la victoria por 3-1 ante Pérez Zeledón en la última fecha, el Team finalizó la fase regular del Apertura 2025 en la quinta posición, quedando eliminado antes de las semifinales y sin la posibilidad de perseguir lo que hubiera sido un tricampeonato histórico.

Un nuevo revés para el Team

Sin embargo, las desgracias para los aficionados rojiamarillos no terminaron con la eliminación. Como consecuencia directa de quedarse fuera de la fase final, Herediano perdió uno de los récords más impresionantes del fútbol nacional: su marca de 33 clasificaciones consecutivas dejó de estar vigente.

Ahora ese honor pasa a manos del Deportivo Saprissa, máximo ganador de la primera división costarricense, que ostenta la racha activa más larga al sumar 30 clasificaciones seguidas.

Saprissa se robó el récord de los florenses (Deportivo Saprissa).

¿Cuándo fue la última vez que Saprissa se perdió la fase final?

El Monstruo, que terminó segundo en el Apertura 2025 y se medirá en semifinales ante Cartaginés, no se queda fuera de la fase final desde el Torneo de Invierno 2009, aquel en el que se consagró campeón el extinto Brujas FC bajo el mando de Mauricio Wright.

En aquella ocasión, Saprissa era dirigido por Roy Myers y el formato contemplaba dos grupos: clasificaban los tres primeros de cada sector, y los morados finalizaron cuartos en el Grupo A, quedando al margen de la definición.