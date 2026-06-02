Marathón sigue agitando el mercado y fichará a otro exjugador de Olimpia tras anunciar a Alberth Elis

El futbolista se convertirá en la tercera alta del Marathón que en los próximos días también anunciará la continuidad de Pablo Lavallén como su DT.

El Marathón no se duerme en los laureles y sigue trabajando en reforzar su plantilla de cara a la siguiente temporada en la que, además de la Liga Nacional, también competirán a nivel internacional en la Copa Centroamericana.

Los últimos reportes revelan que el cuadro verdolaga está cerca de cerrar su segundo fichaje y se trata del lateral derecho Kevin Álvarez, quien al igual que Alberth Elis, también tuvo un paso por Olimpia.

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Así lo dieron a conocer en el programa Panorama Deportivo en el que Luis “El Chamaco” Guifarro adelantó en exclusiva que el lateral está en un “80 por ciento” asegurado con el Monstruo Verde.

La posible llegada de Álvarez tomaría por sorpresa a los aficionados del Marathón, ya que el jugador en febrero de 2025 había anunciado su retiro del fútbol lo que hace crecer las dudas sobre su nivel.

De esta forma, Marathón cerraría su tercer fichaje, ya que Brian Farioli también continuará en el equipo tras varias semanas de negociación para la extensión de su vínculo.

Su trayectoria

En la Liga Nacional, Álvarez tuvo un corto paso por Olimpia, Motagua, Real España y los Lobos de la UPNFM. Entre 2019 y 2021 jugó en el IFK Norrkoping de la primera división de Suecia.

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