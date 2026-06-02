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¿Se va o se queda? La noticia que todo Marathón estaba esperando sobre Brian Farioli

Uno de los temas pendientes en Marathón es la continuidad de Brian Farioli. El argentino se quedó sin contrato.

José Rodas

Por José Rodas

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Brian Farioli es uno de los mejores jugadores de la Liga Nacional de Honduras.
© El HeraldoBrian Farioli es uno de los mejores jugadores de la Liga Nacional de Honduras.

La afición del Marathónya puede respirar tranquila. Después de semanas de dudas, todo parece indicar que el mediocampista argentino Brian Farioli continuará vistiendo la camiseta verde para el torneo Apertura 2026 y la Copa Centroamericana.

La gran noticia la dio Mario Berrios, director deportivo del club, quien confirmó que las pláticas con el club dueño de su pase, CA Estudiantes de Argentina, van por muy buen camino.

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Ya se llegó a un acuerdo, lo de Farioli está bien avanzado, nada más hay que firmar el contrato”, aseguró Berrios al periodista Oscar Flores.

El directivo verdolaga explicó que la meta de la directiva es no desarmar el plantel que ha dado la batalla en los últimos torneos.

“Queremos darle continuidad a este plantel, creemos que lo hemos hecho bien, jugamos las últimas dos finales. Hay una buena base, nada más hay que fortalecerla”, agregó el exjugador y ahora directivo.

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A pesar de que Farioli se perdió seis meses de competencia la temporada pasada por una dura lesión de rodilla, demostró su enorme calidad al regresar. En total jugó 17 partidos y fue una pieza clave para que el Monstruo Verde llegara a las fases finales del torneo Clausura.

Salvo que ocurra una sorpresa de último minuto, la firma se estampará en las próximas horas y la afición podrá seguir disfrutando del talento del argentino.

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En resumen

  • El director deportivo del Marathón, Mario René Berrios, confirmó que el acuerdo para que el argentino Brian Farioli continúe en el equipo está casi listo, solo falta la firma.
  • La directiva busca mantener la base de jugadores que los llevó a disputar las últimas dos finales para encarar el Apertura 2026 y la Copa Centroamericana.
  • A pesar de haber pasado seis meses fuera por una grave lesión de rodilla, Farioli regresó a tiempo para ser una pieza muy importante en la última liguilla.

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