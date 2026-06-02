El inesperado veredicto sobre José Mario Pinto en Costa Rica sobre su llegada a Sporting FC

José Mario Pinto es nuevo jugador del Sporting FC de Costa Rica y su llegada ya ha generado las primeras reacciones.

La salida de José Mario Pinto del Olimpia ha generado una ola de reacciones encontradas a ambos lados de la frontera. Mientras en Honduras impera la molestia y la crítica, en Costa Rica celebran la llegada de quien ya catalogan como un refuerzo histórico.

Para un gran sector de la prensa catracha, la decisión de Pinto no ha sentado nada bien. El extremo era considerado uno de los mejores jugadores de la liga hondureña, y muchos esperaban verlo continuar vistiendo la camiseta blanca del Olimpia o dando el salto a una liga internacional de mayor peso.

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Las críticas no se hicieron esperar, apuntando tanto al jugador por elegir el proyecto de los albinegros, como a la directiva del Olimpia por dejar ir a una de sus principales figuras a un club que no forma parte de los llamados “grandes” de Costa Rica.



Para el técnico Eduardo Espinel, esto representa un duro rompecabezas, ya que Pinto era una pieza inamovible en su esquema titular y ahora el club tendrá la difícil tarea de buscar un refuerzo a su altura.

La perspectiva cambia por completo en territorio costarricense. El entusiasmo por la llegada del atacante es total, al punto de ser calificado como un movimiento sin precedentes para su nuevo equipo.

“José Mario Pinto es el fichaje más pesado que ha tirado Sporting desde su fundación, por realidad deportiva, habría que ver la parte mediática”, señalaron desde el medio Somos Fox Costa Rica.

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Con estas declaraciones, el entorno tico deja claro que reciben a uno de los mejores extremos de Centroamérica con los brazos abiertos. Mientras en Honduras se mantiene el eco de la indignación por su partida, en Costa Rica son todo sonrisas y altas expectativas ante su debut.

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En resumen

La prensa y la afición critican la salida de Pinto al Sporting, un club que no es de los “grandes” de Costa Rica, tras haber sido una pieza clave e inamovible en el Olimpia .

. En territorio tico celebran con entusiasmo su llegada, catalogándolo desde el medio Somos Fox como “el fichaje más pesado de la historia del Sporting”.

El equipo hondureño se enfrenta ahora al reto de buscar un refuerzo de peso para cubrir la sensible baja que deja uno de los mejores extremos de Centroamérica.

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