Herediano arriesga su licencia: Fedefútbol amenaza al equipo de Jafet Soto tras el descenso de Liberia

Fedefútbol revisa el cumplimiento financiero de los clubes antes del Apertura 2026. Herediano ya recibió su licencia profesional, pero todavía debe aclarar una millonaria obligación tributaria registrada a nombre de la Asociación Deportiva.

La descalificación de Municipal Liberia sacudió al fútbol de Costa Rica antes del comienzo del Torneo Apertura 2026. Los Coyotes, que habían sido semifinalistas en los últimos dos certámenes, quedaron fuera de la Liga Promérica mediante un descenso administrativo.

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La Fedefútbol determinó que Liberia no cumplió con el criterio legal requerido para obtener la licencia profesional. Según el comunicado oficial, la documentación aportada por Horus Fútbol Club S.A.D., sociedad que administraba la institución, presentaba graves faltas e inconsistencias. La decisión obligó a organizar un partido entre Guadalupe FC y Escorpiones para definir al nuevo integrante de Primera División.

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Cuatro clubes continúan bajo observación

El caso de los pamperos aumentó la atención sobre el proceso de licenciamiento. Todavía existen otros cuatro equipos que deben resolver o justificar obligaciones pendientes ante la Caja Costarricense de Seguro Social o la Dirección General de Tributación.

El periodista Ferlin Fuentes publicó un informe en ElMundo.CR en el que señaló que Asociación Deportiva San Carlos, Guadalupe FC, Puntarenas FC y Club Sport Herediano todavía aparecían con pagos pendientes durante la última revisión realizada este viernes 17 de julio. La Fedefútbol había fijado esa fecha como límite para que las instituciones acreditaran su situación antes del comienzo de las competencias oficiales.

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En el caso de Herediano, la obligación que anteriormente figuraba ante la CCSS ya fue cancelada, por lo que el club logró acreditar su condición con la Caja. Sin embargo, continúa registrada una deuda superior a los ₡670 millones con Tributación.

Ese monto corresponde a la Asociación Deportiva Club Sport Herediano y no a Fuerza Herediana, sociedad que administra al equipo desde 2013. De acuerdo con la investigación, Fuerza Herediana se encuentra al día y las obligaciones tributarias se relacionan con períodos comprendidos entre 2002 y 2013, anteriores a la llegada de la administración encabezada por Jafet Soto.

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Especialistas consultados por el medio explicaron que parte de esos montos podría estar sujeta a procesos de prescripción conforme a la normativa tributaria. Pero mientras no exista una resolución que modifique su condición, la deuda continúa apareciendo como vigente en los registros oficiales.

¿Herediano puede perder su licencia para el Apertura 2026?

El Team ya tiene aprobada su licencia profesional para competir durante la temporada 2026/27. El Comité de Licencias se la otorgó el pasado 30 de junio, junto con otros ocho clubes que superaron los criterios administrativos, legales, deportivos, financieros y de infraestructura.

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La aprobación, sin embargo, quedó acompañada por una condición. Los equipos debían encontrarse al día con Tributación y la CCSS o presentar la documentación correspondiente según la normativa. La Federación advirtió que un incumplimiento podría derivar en la suspensión temporal de la licencia y en la imposibilidad de programar partidos oficiales.

El Team no ha cancelado la totalidad de sus obligaciones con Tributación (CS Herediano).

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A pesar de que la suspensión está contemplada reglamentariamente, por ahora luce como un escenario poco probable. El club ya consiguió la licencia, canceló su deuda con la Caja y reconoció que trabaja en una solución para el pendiente tributario. Además, una eventual suspensión no equivale inmediatamente a perder la categoría: impediría participar mientras se mantenga el incumplimiento, pero podría levantarse una vez regularizada o justificada la situación.

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De todos modos, la directiva rojiamarilla deberá resolver el asunto cuanto antes. Hasta que Tributación actualice la condición de la Asociación Deportiva o el Comité de Licencias confirme que la documentación presentada resulta suficiente, Herediano seguirá bajo observación.