Marathón no pudo evitarlo: Motagua recibe la noticia que lo acerca a ganar la 20 en el Clausura 2026

Motagua busca su copa 20 y ha recibido una noticia que lo acerca a conseguir en gran objetivo frente a Marathón.

La locura por la Gran Final del fútbol hondureño es total Motagua confirmó a través de sus redes sociales que la boletería para el partido de vuelta del Torneo Clausura se ha vendido por completo, asegurando un lleno absoluto en el Estadio Nacional Chelato Uclés.

El esperado encuentro se jugará este domingo 24 de mayo en la capital. Los aficionados del Ciclón Azul respondieron al llamado de su equipo en cuestión de horas, agotando primero los sectores de Silla, Sol y Sombra, hasta colgar el cartel de “boletos agotados” en todo el estadio.

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Llenazo en el estadio Nacional

“¡Boletería totalmente agotada! Que el Nacional brille más que nunca, que el aliento de siempre sea nuestro motor y que JUNTOS logremos la 20”, publicó entusiasmado el club en sus cuentas oficiales.

La directiva de las Águilas Azules confía en que el apoyo masivo de su gente sea el impulso definitivo para levantar la copa número 20 en la historia del equipo ante Marathón. La expectativa es enorme, ya que este partido definirá al nuevo campeón de Honduras.

Debido a la gran cantidad de personas que asistirán, la Policía Nacional ya preparó un plan con varias medidas de seguridad para garantizar que las familias disfruten del partido en un ambiente de paz y orden.

Todo está listo para que el balón comience a rodar a las 5:00 de la tarde en encuentro que que promete ser inolvidable para el fútbol nacional.

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En resumen

El Motagua anunció oficialmente que se agotaron todos los boletos para el partido de vuelta de la Gran Final este domingo 24 de mayo, garantizando un Estadio Chelato Uclés a reventar.

El entusiasmo de la afición azul fue tan grande que sectores clave como Silla, Sol y Sombra se vendieron por completo apenas unas horas después de salir a la venta.

Con el respaldo total de su afición en las gradas, el “Ciclón Azul” busca el impulso definitivo para coronarse campeón y levantar el vigésimo título de su historia.

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