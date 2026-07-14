“Muy adelantado”: Panamá alista otra renovación de peso después de Thomas Christiansen con miras al Mundial 2030

La Federación Panameña de Fútbol se mueve para cerrar otro importante acuerdo tras asegurar, de mínima por algunos meses, la continuidad de Christiansen.

Thomas Christiansen seguirá al mando de la selección de Panamá. Después de la eliminación en fase de grupos del Mundial 2026 y quedarse sin contrato el 30 de junio, la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) llegó a un acuerdo para renovárselo con una condicionante: el Comité Ejecutivo que resulte electo en diciembre tendrá la potestad de ponerle fin a su ciclo si así lo considera.

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Antes de esa fecha, la Marea Roja volverá a tener actividad muy posiblemente en una gira asiática que se disputaría en la fecha FIFA de septiembre, con rivales a confirmar. Si no prosperan esos fogueos, en su calendario aparecen los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026/2027 como una instancia confirmada.

Otra parte fundamental de este nuevo proceso rumbo a 2030 incluye la pata comercial, que está siendo tratada por la Federación y tiene que ver con el patrocinador de la selección nacional: Reebok.

Se extendería la alianza entre Reebok y Panamá

La marca inglesa sponsorea a Panamá desde septiembre de 2022. Sin embargo, el ligamen con la Fepafut expirará el próximo 31 de diciembre y la idea de los federativos es extenderlo: “Todo estaría muy adelantado para una renovación al menos por un año más”, reveló el periodista Ricardo Icaza en su cuenta de X.

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Esto quiere decir que el acuerdo podría llegar a prolongarse en un futuro si las partes lo consideran conveniente, aunque para eso falta bastante. Por lo pronto, añadió Icaza, “se espera que en abril 2027 se presente la nueva piel para la Copa Oro” con Reebok como auspiciador.

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Dicho uniforme acompañará al combinado canalero también en el arranque de las eliminatorias en la Concacaf, programadas para septiembre de 2027 y con el Mundial 2030 ya en el horizonte. El mismo, según deslizó Gianni Infantino, podría llegar a contar con 64 selecciones, incrementando las posibilidades de Christiansen y compañía de tener su revancha.

Datos clave

Fepafut renovó el contrato de Thomas Christiansen tras la Copa del Mundo, con la salvedad de que el Comité Ejecutivo electo en diciembre podrá rescindirlo.

La Federación tiene muy adelantada la extensión de su acuerdo comercial con la marca Reebok por al menos un año más.

Se prevé el lanzamiento de una nueva indumentaria en abril de 2027 para disputar la Copa Oro y el inicio del camino eliminatorio rumbo al Mundial 2030.