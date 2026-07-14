Limpieza en Tibás: Saprissa dejó ir a dos promesas que ya entrenan con un rival directo de la Liga Promérica

Yeikol Vega y Luis Alejandro Rojas quedaron en libertad tras su paso por Saprissa y fueron incorporados por otro equipo de Costa Rica.

En pleno mercado de fichajes, Deportivo Saprissa tomó la decisión de dejar en libertad a dos futbolistas de sus divisiones menores. Se trata de Yeikol Vega Montero y Luis Alejandro Rojas González, quienes habían llegado al club en 2025 procedentes de AD San Carlos.

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Inter San Carlos, el inquilino más reciente de la Liga Promérica, aprovechó su salida y cerró rápidamente sus incorporaciones. Ahora, los juveniles ya se encuentran entrenando en las instalaciones del club en el que milita a Joel Campbell ubicadas en Pital, Alajuela.

Yeikol Vega (levantando el pulgar) y Alejandro Rojas (guardameta) salieron de Saprissa y aterrizaron en Inter San Carlos (Instagram).

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Yeikol Vega, un extremo con llegada al área

Yeikol Vega Montero nació el 7 de mayo de 2007 y tiene 19 años. Puede desempeñarse como extremo o volante ofensivo y comenzó a sobresalir en las categorías juveniles de la AD San Carlos.

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Saprissa lo incorporó en 2025. Durante su paso por el Centro Deportivo Roberto “Beto” Fernández integró principalmente la categoría U-19, donde mostró capacidad para jugar por las bandas y llegar a zonas de definición.

Yeikol Vega seguirá su formación en Inter San Carlos (Instagram).

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Luis Alejandro Rojas, el mejor portero U-19 del Clausura 2025

Luis Alejandro Rojas González nació el 14 de mayo de 2007 y también tiene 19 años. El guardameta realizó gran parte de su formación en las divisiones menores de AD San Carlos antes de ser reclutado por Saprissa.

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Su actuación más destacada llegó durante el Clausura 2025, cuando fue elegido mejor guardameta de la categoría U-19 en la gala de premiación organizada por UNAFUT, reconocimiento que despertó el interés del conjunto morado.

Alejandro Rojas fue reconocido por la UNAFUT como el mejor guardameta del Clausura 2025 en la categoría U-19 (Unafut).

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Después de incorporarse a Saprissa, Rojas comenzó a trabajar con las categorías superiores de la cantera. Durante el Clausura 2026 formó parte de la plantilla U-21 y apareció como titular en varios encuentros de esa división.