“El peor árbitro de Concacaf”: Iván Barton recibe una lluvia de críticas en pleno Francia vs. España por el Mundial 2026

Iván Barton volvió a quedar en el centro de la polémica durante el Mundial 2026. El salvadoreño fue elegido por la FIFA para dirigir la semifinal entre Francia y España y varias de sus decisiones generaron críticas en las redes sociales.
Las redes sociales se llenaron de reclamos desde los primeros minutos. Las mayores discusiones estuvieron relacionadas con una entrada de Michael Olise sobre Rodri, el penal sancionado por una infracción de Lucas Digne contra Lamine Yamal y una falta sobre Ousmane Dembélé que Barton corrigió después de haberla cobrado.
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La entrada de Olise sobre Rodri
La primera acción fuerte se produjo cuando Olise llegó tarde a una disputa y golpeó con los tacos por encima del tobillo de Rodri. Barton sancionó la falta, aunque no mostró tarjeta, y el VAR tampoco lo convocó para revisar una posible expulsión.
El penal convertido por Oyarzabal
Minutos después, Barton cobró penal para España por una patada de Digne sobre Lamine Yamal. El francés intentó despejar, el extremo español llegó antes a la pelota y recibió el impacto dentro del área. Mikel Oyarzabal ejecutó la pena máxima y abrió el marcador.
La discusión apareció en las repeticiones por un posible contacto previo de Lamine con el brazo. El VAR revisó la secuencia y mantuvo el penal al considerar que no existía una mano sancionable antes de la infracción cometida por Digne.
Una falta que cambió de sentido
Sobre el cierre del primer tiempo, Barton sancionó una supuesta infracción de Fabián Ruiz sobre Dembélé cerca del área española. El mediocampista protestó y aseguró que no había tocado al francés. Segundos después, el árbitro modificó su decisión y concedió el tiro libre a España.
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La corrección generó desconcierto porque el VAR no puede intervenir en una falta común de ese tipo. No se informó si Barton cambió su decisión por cuenta propia o después de recibir una indicación de uno de sus asistentes