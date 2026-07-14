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Fichaje cerrado: Saprissa presenta un nuevo refuerzo justo antes de la Recopa ante Herediano

Saprissa oficializó la incorporación de un polifuncional futbolista por dos años, sumando su cuarta pieza en el mercado de pases de cara al debut oficial por el título.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Saprissa presentó a su nuevo refuerzo.
© Saprissa.Saprissa presentó a su nuevo refuerzo.

Este martes 14 de julio, mientras los ojos de todo el planeta fútbol estaban fijos en la previa del electrizante duelo entre España y Francia por las semifinales del Mundial 2026, el Deportivo Saprissa anunció de forma oficial a su cuarta contratación en este mercado de fichajes.

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Tras haber presentado semanas atrás a Andrey Soto, Keyshawn Arboine y, más recientemente, a Sebastián Padilla, el cuadro tibaseño ahora le dio la bienvenida a otro futbolista que sobresalió el último campeonato defendiendo los colores del desafiliado Municipal Liberia: Shawn Johnson.

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Shawn Johnson se viste de morado por dos años

El Deportivo Saprissa ofrece una calurosa bienvenida a Shawn Johnson, lateral y extremo derecho proveniente del Municipal Liberia, quien se incorpora al club por un período de dos años, anunció el Monstruo a través de un comunicado oficial.

El futbolista de 23 años, quien hizo su debut internacional con la Selección de Costa Rica en el último amistoso ante Inglaterra, se formó en las divisiones menores del Club Sport Herediano.

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A pesar de su juventud, Johnson cuenta con un importante rodaje en el fútbol costarricense, acumulando un total de 135 encuentros disputados en la Liga Promérica.

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Los ojos puestos en la Recopa

Actualmente, el equipo dirigido por Hernán Medford se prepara para medirse ante Herediano en el marco de la Recopa de Costa Rica, una competencia de un solo partido que enfrentará al Team (ganador de la Supercopa) contra el Saprissa (campeón del último Torneo de Copa).

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La Recopa de Costa Rica 2026 entre Saprissa y Herediano se jugará el próximo viernes 17 de julio, tan solo cinco días después de que se definiera la Supercopa en el Estadio José Rafael “Fello” Meza.

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