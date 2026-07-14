España eliminó a Francia y está en la final del Mundial 2026: cuándo, dónde y contra quién se juega el título

España se impuso por 2-0 en Dallas y regresó al partido decisivo de una Copa del Mundo después de 16 años.

España venció 2-0 a Francia y se convirtió en el primer finalista del Mundial 2026. Mikel Oyarzabal abrió el marcador de penal durante el primer tiempo y el equipo dirigido por Luis de la Fuente amplió la diferencia gracias a Pedro Porro para asegurar su clasificación.

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Francia buscó descontar durante el segundo tiempo, mientras La Roja sostuvo el resultado y cerró una victoria que la devuelve a una final mundialista por primera vez desde Sudáfrica 2010.

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Cuándo y dónde se juega la final del Mundial 2026

La final se disputará el domingo 19 de julio en el New York/New Jersey Stadium, ubicado en East Rutherford. El partido comenzará a la 1:00 p.m. de Centroamérica, equivalentes a las 2:00 p.m. de Panamá.

Oyarzabal abrió el marcador para los ibéricos (Getty Images).

España buscará allí su segundo título mundial. Su único campeonato hasta ahora fue el conseguido en 2010, cuando derrotó 1-0 a Países Bajos con el recordado gol de Andrés Iniesta en tiempo suplementario.

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Argentina o Inglaterra será el rival de España

El segundo finalista se conocerá este miércoles 15 de julio, cuando Argentina e Inglaterra se enfrenten en el Atlanta Stadium. El ganador de esa semifinal viajará a Nueva Jersey para disputar el título frente al conjunto español.

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Francia jugará el sábado 18 de julio el partido por el tercer puesto en Miami contra el perdedor del cruce entre argentinos e ingleses. España tendrá cinco días para recuperarse y preparar el último encuentro del Mundial.