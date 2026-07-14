El equipo florense ya lo había cerrado y estaba todo listo para que pusiera la firma, pero el jugador finalmente no llegará.

Este martes, el Club Sport Herediano recibió una mala noticia de cara a la Recopa de Costa Rica que jugará el viernes frente al Deportivo Saprissa. Después de la alegría de levantar la Supercopa, el Team pierde a un futbolista que ya estaba a punto de firmar.

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Jafet Soto ya había alcanzado un acuerdo con Jared Ríos, jugador que iba a arribar procedente desde Liberia, que ya está descalificado para participar de la nueva temporada de la Liga Promérica.

ver también “Contrato de año y medio”: Jafet Soto acelera por la firma que Herediano necesita para defender el título en el Apertura 2026

Se cayó el fichaje de Jared Ríos a Herediano

El periodista Kevin Jiménez reveló que Ríos “no llegará a Herediano, el jugador comunicó que no firmará“. Por este motivo, el mediocampista de los Coyotes “analizará otra oferta” para continuar su carrera en un nuevo equipo.

Kevin Jiménez en X.

Causa sorpresa esta noticia, ya que todo indicaba que había un acuerdo total con el futbolista oriundo de San Buenaventura de Colorado, Abangares. El periodista mencionado comunicó días atrás que esperaban formalizar el acuerdo lo más pronto posible.

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Ahora, restará saber si en el medio hubo un cambio en las condiciones acordadas. Con su traspaso caído, Saprissa, Alajuelense y Cartaginés, los otros grandes de Costa Rica, tienen la oportunidad de negociar con él para hacerse de sus servicios.

Hasta el momento, el Team cerró los siguientes fichajes: Aarón Suárez, Ariel Araúz, Fernando Lesme, Reggy Rivera, Abner Hudson y Alexander Lezcano. Todos ellos ya fueron presentados en una conferencia de prensa. De todas maneras, se esperan más llegadas al conjunto florense teniendo en cuenta que el mercado cierra en septiembre.

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En resumen