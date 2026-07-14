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Mundial 2026

Francia vs. España EN VIVO: ¡11 confirmados para los dos! Minuto a minuto de la semifinal del Mundial 2026

Francia y España se enfrentan en Dallas por un lugar en la final del Mundial 2026.

Llegaron ambas selecciones al estadio

Francia y España ya están en el estadio para el partido.

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Las novedades en las alineaciones de Francia y España

En Francia, vuelve Aurélien Tchouaméni al once titular en lugar de Manu Koné. Además, vuelve Bradley Barcola a jugar en el ataque por la izquierda y sale Desiré Doué. Se sostiene Lucas Digne en el lateral izquierdo.

En España, por su parte, es la misma alineación que le ganó a Bélgica. Por lo cual, Pedri arranca desde el banco de suplentes, lo mismo que el héroe español, Mikel Merino.

¡Alineaciones confirmadas de Francia y España!

Estos son los 22 jugadores titulares en ambas selecciones:

  • FRANCIA: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; y Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.
  • ESPAÑA: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

Así llega España a las semifinales del Mundial 2026

El Mundial 2026 de España ha sido de menor a mayor. Empezó con dudas en el empate ante Cabo Verde, pero luego, se ha impuesto y ha logrado puras victorias. Estos son los resultados:

  • 0-0 ante Cabo Verde (fase de grupos)
  • 4-0 ante Arabia Saudita (fase de grupos)
  • 1-0 ante Uruguay (fase de grupos)
  • 3-0 ante Austria (16avos de final)
  • 1-0 ante Portugal (octavos de final)
  • 2-1 ante Bélgica (cuartos de final)

Así llega Francia a las semifinales del Mundial 2026

Francia ha tenido un Mundial prácticamente perfecto donde ganó todos sus partidos. Estos han sido los resultados:

  • 3-1 ante Senegal (fase de grupos)
  • 3-0 ante Irak (fase de grupos)
  • 4-1 ante Noruega (fase de grupos)
  • 3-0 ante Suecia (16avos de final)
  • 1-0 ante Paraguay (octavos de final)
  • 2-0 ante Marruecos (cuartos de final)
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Historial entre Francia y España

Francia y España se han enfrentado en 38 ocasiones. Los españoles dominan con 18 victorias contra las 13 de los galos. En tanto, han igualado en los 7 restantes encuentros.

El último antecedente fuerte fue la semifinal de la UEFA Nations League 2024/2025 donde jugaron un partidazo, que terminó con triunfo de 'La Roja' por 5-4.

No obstante, en Mundiales, hay un antecedente entre estas dos selecciones. Fue en Alemania 2006 cuando 'Les Blues' ganaron por 3-1 en los octavos de final.

¿Dónde ver EN VIVO la semifinal entre Francia y España?

La transmisión de la semifinal Francia vs España tiene diferentes canales para cada país. Aquí te decimos dónde verlo:

  • Perú: 14:00 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.
  • Argentina: 16:00 horas | Telefe, TV Pública, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.
  • Colombia: 14:00 horas | Caracol TV, RCN, DSports, DGO, Paramount+, Win Sports, Disney+ Premium.
  • Chile: 15:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.
  • Uruguay: 16:00 horas | Canal 5, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.
  • Ecuador: 14:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.
  • México: 13:00 horas | Canal 5, Azteca 7, TV Azteca Deportes Network, TUDN, ViX Premium.
  • Estados Unidos: 15:00 (ET) / 12:00 (PT) | FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes.
  • España: 21:00 | DAZN España, DAZN Mundial, fuboTV España, La 2 Cat, Movistar+, RTVE Play, TVE La 1

¡Bienvenidos a la cobertura de la primera semifinal del Mundial 2026!

El Mundial 2026 entra en etapa decisiva. Comienzan las semifinales donde el primer partido tiene a las selecciones de Francia y España como protagonistas en Dallas. Aquí vas a seguir toda la cobertura del encuentro minuto a minuto.

Gustavo Pando

Por Gustavo Pando

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Francia y España definen al primer finalista del Mundial 2026.
© Getty ImagesFrancia y España definen al primer finalista del Mundial 2026.

Francia y España se enfrentan este martes 14 de julio por la primera semifinal del Mundial 2026. El ganador conseguirá el boleto para la gran final y esperará al vencedor del partido entre Inglaterra y Argentina.

El encuentro se disputará en el Dallas Stadium, nombre utilizado por la FIFA para el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Francia llega después de eliminar a Marruecos, mientras que España consiguió su clasificación tras vencer a Bélgica.

¿A qué hora juegan y dónde ver Francia vs. España por el Mundial 2026?

Horarios del partido en Centroamérica:

  • 1:00 p.m. de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
  • 2:00 p.m. de Panamá.

En Centroamérica, el encuentro se puede ver por los siguientes canales:

  • Costa Rica: FOX, FOX+, Teletica y TDMAX.
  • El Salvador: Tigo Sports, FOX y Canal 4.
  • Guatemala: Tigo Sports, FOX y Canal 11.
  • Honduras: Tigo Sports, FOX y Telecadena.
  • Nicaragua: Tigo Sports.
  • Panamá: Tigo Sports, FOX, RPC, TVN y TV Máx.

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