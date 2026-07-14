11:18hs Historial entre Francia y España

Francia y España se han enfrentado en 38 ocasiones. Los españoles dominan con 18 victorias contra las 13 de los galos. En tanto, han igualado en los 7 restantes encuentros.

El último antecedente fuerte fue la semifinal de la UEFA Nations League 2024/2025 donde jugaron un partidazo, que terminó con triunfo de 'La Roja' por 5-4.

No obstante, en Mundiales, hay un antecedente entre estas dos selecciones. Fue en Alemania 2006 cuando 'Les Blues' ganaron por 3-1 en los octavos de final.