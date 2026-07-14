Francia y España se enfrentan este martes 14 de julio por la primera semifinal del Mundial 2026. El ganador conseguirá el boleto para la gran final y esperará al vencedor del partido entre Inglaterra y Argentina.
El encuentro se disputará en el Dallas Stadium, nombre utilizado por la FIFA para el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Francia llega después de eliminar a Marruecos, mientras que España consiguió su clasificación tras vencer a Bélgica.
¿A qué hora juegan y dónde ver Francia vs. España por el Mundial 2026?
Horarios del partido en Centroamérica:
- 1:00 p.m. de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
- 2:00 p.m. de Panamá.
En Centroamérica, el encuentro se puede ver por los siguientes canales:
- Costa Rica: FOX, FOX+, Teletica y TDMAX.
- El Salvador: Tigo Sports, FOX y Canal 4.
- Guatemala: Tigo Sports, FOX y Canal 11.
- Honduras: Tigo Sports, FOX y Telecadena.
- Nicaragua: Tigo Sports.
- Panamá: Tigo Sports, FOX, RPC, TVN y TV Máx.