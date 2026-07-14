Entérese cuándo juegan Argentina vs. Inglaterra, horario y canal para ver en Centroamérica el partido por el último boleto a la final del Mundial 2026.

Argentina e Inglaterra se enfrentan este miércoles por la segunda semifinal del Mundial 2026. La Albiceleste defiende el título conseguido en Qatar, mientras que los Three Lions intentan regresar al partido decisivo por primera vez desde 1966.

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El encuentro se disputará en el Atlanta Stadium, denominación utilizada por la FIFA para el Mercedes-Benz Stadium. El ganador jugará la final del domingo 19 de julio contra España, que venció 2-0 a Francia en el New York New Jersey Stadium.

ver también Cuándo y dónde se juega el partido por el tercer puesto del Mundial 2026: fecha, horario y estadio

¿A qué hora juegan Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026? La semifinal entre Argentina e Inglaterra tendrá lugar mañana, miércoles 15 de julio, en los siguientes horarios para Centroamérica: 1:00 p.m. de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 2:00 p.m. de Panamá. El duelo comenzará a las 3:00 p.m. del Este de Estados Unidos. ¿Dónde ver EN VIVO Argentina vs. Inglaterra en Centroamérica? El juego podrá seguirse mediante las siguientes señales: Costa Rica: FOX, FOX+, Teletica y TDMAX.

FOX, FOX+, Teletica y TDMAX. El Salvador: Tigo Sports, FOX y Canal 4.

Tigo Sports, FOX y Canal 4. Guatemala: Tigo Sports, FOX y Canal 11.

Tigo Sports, FOX y Canal 11. Honduras: Tigo Sports, FOX y Telecadena 7/4.

Tigo Sports, FOX y Telecadena 7/4. Nicaragua: Tigo Sports.

Tigo Sports. Panamá: Tigo Sports, FOX, RPC, TVN, Telemetro y TVMAX. ¿Dónde ver Argentina vs. Inglaterra por streaming? En El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, la transmisión online estará disponible mediante la aplicación de Tigo Sports. En Costa Rica, el partido podrá seguirse a través de TDMAX, con acceso limitado al territorio costarricense por las restricciones de los derechos de transmisión. ver también Crece el riesgo en Estados Unidos: FIFA toma una drástica medida para la semifinal de Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026 ¿Como ver Argentina vs. Inglaterra en USA? En Estados Unidos, la transmisión en inglés estará a cargo de FOX. La cobertura en español podrá seguirse por Telemundo y por la plataforma Peacock. Horarios en Estados Unidos: 12:00 p.m. del Pacífico.

del Pacífico. 1:00 p.m. de la Montaña.

de la Montaña. 2:00 p.m. del Centro.

del Centro. 3:00 p.m. del Este.

¿Dónde juegan Argentina vs. Inglaterra?

La semifinal tendrá lugar en el Atlanta Stadium, nombre mundialista del Mercedes-Benz Stadium, cuya capacidad asciende a 75.000 espectadores.

El recinto cuenta con techo retráctil y un sistema de climatización que permitirá disputar el encuentro bajo techo y con temperatura controlada, una ventaja importante en medio del verano estadounidense.

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El Atlanta Stadium albergó el cruce entre argentinos y egipcios por los octavos de final. (Foto: Getty)

¿Cómo llega Argentina a la semifinal?

Argentina ganó los seis partidos que disputó. En el último, superó por 3-1 a Suiza en tiempo suplementario.

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El recorrido de la Albiceleste:

Argentina 3-0 Argelia.

Argentina 2-0 Austria.

Jordania 1-3 Argentina.

Argentina 3-2 Cabo Verde.

Argentina 3-2 Egipto.

Argentina 3-1 Suiza.

El seleccionado de Lionel Scaloni marcó 17 goles y busca convertirse en el primer bicampeón consecutivo desde Brasil en 1958 y 1962.

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¿Cómo llega Inglaterra a la semifinal?

Inglaterra permanece invicta, con cinco triunfos y un empate. En los cuartos de final necesitó la prórroga para derrotar 2-1 a Noruega.

Sus resultados fueron:

Inglaterra 4-2 Croacia.

Inglaterra 0-0 Ghana.

Panamá 0-2 Inglaterra.

Inglaterra 2-1 República Democrática del Congo.

México 2-3 Inglaterra.

Noruega 1-2 Inglaterra.

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Jude Bellingham marcó los dos goles contra Noruega y se convirtió en una de las figuras centrales del equipo inglés durante la fase eliminatoria.

¿Qué pasa si Argentina e Inglaterra empatan?

Al tratarse de una semifinal, el partido debe tener un ganador.

Si permanecen igualados después de los 90 minutos, se disputará una prórroga de dos tiempos de 15 minutos. Si la paridad continúa, el clasificado se resolverá mediante una tanda de penales.