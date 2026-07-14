Argentina e Inglaterra en jaque: ya se cumplió una de las tres maldiciones que acercan a España al título en el Mundial 2026

La Roja se metió en la final de la Copa del Mundo tras vencer a Francia, un resultado que activó la primera de las tres sentencias históricas que amenazan el bicampeonato de Argentina y la gloria de Inglaterra.

España se convirtió en la primera finalista del Mundial 2026. La selección que dirige Luis de la Fuente arrolló desde el juego a Francia, una de las grandes candidatas al título, y logró plasmarlo en el marcador final (2-0) gracias a los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro.

Publicidad

Varias horas antes de la histórica victoria de la Roja en Arlington, Texas, el periodista y estadígrafo español Alexis Martín-Tamayo, conocido como MisterChip, realizó una publicación en sus redes sociales que rápidamente alcanzó el status de viral por los tres datos llamativos que incluía.

Cada uno de ellos, catalogados por el comunicador como “las tres grandes maldiciones de la Copa del Mundo”, iban en detrimento de las aspiraciones de los otros tres países clasificados a las semifinales de la justa máxima: Francia, Inglaterra y Argentina, que se enfrentan este miércoles en el Atlanta Stadium por el último boleto a la fiesta grande.

Las tres maldiciones que ponen en jaque a Argentina e Inglaterra

“El vigente Balón de Oro NUNCA ha ganado la Copa del Mundo. Adiós, Dembélé. C’est la vie, Francia”, escribió MisterChip. Y se cumplió: la campeona del mundo en Rusia 2018 y subcampeona en Qatar 2022 se convirtió en la primera eliminada, con una floja actuación colectiva que “contagió” al extremo de PSG.

ver también FIFA lo confirma: Francia recibe otro golpe tras la dolorosa eliminación ante España en el Mundial 2026

En el caso de Argentina, el europeo afirmó: “La selección que empezó el torneo como número 1 del Ranking FIFA NUNCA fue campeona”. Recordemos que la Albiceleste de Lionel Messi debutó en el Mundial 2026 en la cima, pero ahora bajó al tercer lugar con 1.943,47 puntos.

Publicidad

Y sobre Inglaterra, argumentó que “NUNCA una selección con técnico extranjero ha ganado la Copa del Mundo. Adiós, Tuchel”. El entrenador alemán lleva veinte partidos al frente del combinado británico, con dieciséis victorias, dos empates y la misma cantidad de derrotas.

Se viene un partidazo entre ingleses y argentinos. (Fotos: Getty)

Publicidad

La selección que avance a la gran final chocará con España este domingo 19 de julio, a la 1:00 p.m. de Centroamérica (2:00 de Panamá), en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La Roja no la juega desde 2010, mientras que Argentina es la vigente campeona y los ingleses la disputaron por última vez en 1966.

Datos clave

La victoria 2-0 de España sobre Francia cumplió el primero de los tres “maleficios” que resaltó MisterChip: el equipo del vigente Balón de Oro jamás gana el Mundial.

Ninguna selección que inició el Mundial en la cima del Ranking FIFA, como lo hizo Argentina, ha logrado ser campeona.

La historia dicta que ningún país con entrenador extranjero ha alzado el trofeo, desafiando el proceso de Thomas Tuchel en Inglaterra.