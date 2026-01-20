Marathón acaba con las ilusiones de Motagua y le ‘arrebata’ fichaje que planeaba para el Clausura 2026

Las ilusiones de Motagua con el regreso de Henry Figueroa fueron apagadas con el anuncio de Marathón que a través de sus redes sociales anunció la renovación del defensor hondureño.

“Henry Figueroa renueva su contrato con nuestra institución y continuará defendiendo la camiseta verdolaga”, escribió el club verdolaga en sus cuentas de redes sociales oficiales.

ver también Primero Lamine Yamal y ahora Keyrol Figueroa: el objetivo de Francis Hernández en Honduras que puede cambiarlo todo en la Selección

Figueroa se había convertido en uno de los favoritos por parte de la afición del Ciclón Azul que dirige Javier López; sin embargo, el entrenador de Marathón Pablo Lavallén considera al central como inamovible junto al panameño Javier Rivera.

Tweet placeholder

¿Necesitan un central en Motagua?

Cabe recordar que, Motagua anunció la salida del argentino Sebastián Cardozo el pasado 4 de enero, por lo que no es de extrañar las intenciones de reforzar la zona baja.

ver también Dirigió a España con Luis Enrique, vivió un calvario en Irak y terminó con una denuncia ante la FIFA: quién es Jesús Casas, el DT que quiere Honduras para volver a un Mundial

Ahora, el club azul tendrá que continuar con su búsqueda al club que ya ha hecho oficiales los fichajes de Alejandro Reyes, Pablo Cacho y Romario Da Silva; mientras sigue a la espera de Rodrigo De Olivera procedente del Olancho FC.

Publicidad

Publicidad

Entre tanto, Henry Figueroa se prepara para encarar un nuevo torneo con Marathón, club con el que tiene la ilusión de ganar la décima copa para las vitrinas del cuadro sampedrano.