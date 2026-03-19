Este jueves por la mañana, se dio a conocer un polémico episodio que vivió Alejandro Bran sobre horas de la madrugada. El futbolista de la Liga Deportiva Alajuelense fue esposado por la Fuerza Pública, ya que mantuvo una pelea con la seguridad privada del condominio en el que reside.

Bran fue advertido por hacer ruido con su moto, pero él no la quiso apagar. Por este motivo, procedió la Fuerza Pública en el condominio ubicado en el distrito Merced de San José.

Después de todas las versiones que se dijeron sobre lo que pasó en el parqueo residencial, Alejandro Bran decidió contar lo que pasó a través de un comunicado en su cuenta de Instagram.

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Alejandro Bran confirma que sí fue detenido por la Fuerza Pública

Sobre los ruidos de la moto, el futbolista de la Liga explicó que la prendió a las seis de la mañana: “Quiero aclarar que me arrestaron por infringir la norma de ruido en el condominio. Solo por prender mi motocicleta a las 6 de la mañana y no querer apagarla, lo cual según las normas del condominio lo que procede primero es una llamada de atención y luego si no se acatan las órdenes es una multa“.

También manifestó que no se opuso ante un arresto de la Fuerza Pública: “No sabía y tenía en mi conocimiento que me podían arrestar por alterar el ruido en el condominio pero lo entiendo y si así es en ningún momento me abstuve a ser detenido. Sin embargo, varias veces les repetí a los oficiales que si tenían que llevarme preso que lo hicieran“.

“Y tampoco me impuse ante la ley o forcé para que no me arrestarán

Tal así que me decidieron soltar a los 300 metros de donde vivo. Tan así que no me llevaron a ninguna comisaría“, concluyó Bran dejando en claro que finalmente sí fue arrestado. No obstante, fue liberado antes de llegar a la comisaría.

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